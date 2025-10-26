„Ameddig az én házamban élsz..” – 5 mondat, amit SOHA ne mondj a gyermekednek
„Ameddig az én házamban élsz..” – 5 mondat, amit SOHA ne mondj a gyermekednek

Farkas Izabella
Írta 2025.10.26.

Szülőnek lenni az egyik legnehezebb és legszebb feladat a világon. A gyermekek nevelése során kialakuló érzelmi hullámvasút gyakran vezethet feszültségekhez, különösen, amikor konfliktusos helyzetekbe találjuk magunkat. Ilyenkor a kimondott szavaknak rendkívüli súlya van; olyan sebhelyeket tudunk ejteni gyermekeink lelkén, amelyek hosszú távon is megmaradhatnak. Az alábbiakban öt olyan mondatot mutatunk be, amelyeket mindig érdemes elkerülnünk, hogy megóvjuk gyermekünk lelki épségét.

„Ameddig az én házamban élsz, azt csinálod, amit mondok”

Egy ilyen mondat kimondása egy veszekedés közepette erőteljes hatalmi harcra utal, és bár lehet, hogy a szülő szándéka az, hogy fenntartsa az irányítást, valójában gyengíti a kapcsolatot és a kölcsönös tisztelet érzetét. A gyermek úgy érezheti, hogy véleménye, érzései és igényei másodlagosak, aminek hosszú távú következményei lehetnek a bizalom és az önértékelés terén.

Ahelyett, hogy határvonalakat szabnánk ilyen módon, fontosabb megtalálni az egyensúlyt a szabályok és a gyermek autonómiájának támogatása között. Például „Beszélgessünk arról, miért gondolod így, és próbáljuk meg együttesen megtalálni az optimális megoldást.”

