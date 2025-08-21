A lábremegés a tested rejtett üzenete. Ezt jelenti szakértők szerint

Az iskolapadban ülve hallgatod a tanár monoton magyarázatát, a lábaid pedig automatikusan elkezdik verni az ütemet az asztal alatt… Ismerős a kép?

Néha észre sem vesszük, mit csinálunk, csak akkor, amikor a mellettünk ülő ránk szól, hogy „ne remegtesd már a padot!”. De ugyanezt észreveheted magadon vizsgákra várva, vagy amikor egy hosszú meeting közepén fáradtan ülsz a széken…

De miért tűnik úgy, mintha a lábaid külön életet élnének?

Ha te is gyakran azon kapod magadat, hogy remegteted a lábadat, miközben dolgozol, tanulsz vagy éppen várakozol valahol, nem vagy egyedül. Ez a szokás azonban messze nem „egy idegesítő beidegződés”: a szakértők szerint sokkal mélyebb dolgokat is elárulhat rólad. Leginkább arról, hogyan birkózol meg a benned dúló feszültséggel!

A lábremegés egy rejtett üzenet lehet a testedtől

A pszichológusok ezt a jelenséget úgynevezett sztereotip mozgásként tartják számon – vagyis olyan akaratlan, ismétlődő mozgásként, amit nem tudatosan irányítasz. Ilyen lehet az is, amikor valaki folyamatosan dobol az ujjaival, gondolkodás nélkül rágja a körmét vagy csavargatja a haját, elhúzza az orrát. Ezek a mozdulatok nem puszta szokások, inkább a test válaszreakciói érzelmi, mentális vagy idegrendszeri ingerekre.

Dr. Hugo Marietan argentin pszichiáter szerint a lábremegés konkrétan egyfajta „menekülési útvonal” és ha ebből a szögből tekintesz rá, igazán kifejező a megnyilvánulási formája.

Amikor az elme túlterhelt, feszült vagy szorongással küzd, a test keres egy módot arra, hogy megszabaduljon a felesleges energiától. Ekkor jelennek meg az olyan apró, de folyamatos mozgások, mint a láb mozgatása, ami szimbolikusan a menekülési, szabadulási szándékot is mutatja.

Ezt támasztja alá a Harvard Egyetem egyik tanulmánya is, amit Dr. Jerome Kagan vezetett. A kutatás szerint a végtagok ismétlődő mozgása gyakran összefüggésbe hozható a mentális túlterheltséggel, vagyis az agy hiperaktív állapotával. Mivel az elme nem talál közvetlen levezetési módszert – például nem tudod kimondani, ami nyomaszt vagy nem oldhatod meg az adott pillanatban a problémát –, a test mozgással próbál levezetni valamit abból, ami benned zakatol.

De mi van akkor, ha nem tudod abbahagyni?

Bár elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, a lábremegés mögött komolyabb egészségügyi problémák is állhatnak. Az egyik legismertebb ilyen a nyugtalan láb szindróma (Restless Leg Syndrome), ami egy idegrendszeri zavar. Ilyenkor az érintettek ellenállhatatlan késztetést éreznek arra, hogy megmozdítsák a lábukat – főleg este, nyugalmi helyzetben. A Mayo Klinika adatai szerint ez az állapot a lakosság körülbelül 7%-át érinti, és sokszor az alvásminőséget is jelentősen rontja.

Más esetekben a lábremegés lehet a generalizált szorongásos zavar egyik tünete, különösen, ha más kényszeres viselkedések – például az ujjakkal való dobolás vagy a tárgyak állandó babrálása – is megjelennek mellette.

Ezeket a jeleket nem érdemes félvállról venni: sokszor a test így próbálja jelezni, hogy túl nagy a nyomás, amivel egyedül talán már nem is tudsz megküzdeni.

