A lábremegés a tested rejtett üzenete. Ezt jelenti szakértők szerint

Néha észre sem vesszük, mit csinálunk, csak akkor, amikor a mellettünk ülő ránk szól, hogy „ne remegtesd már a padot!”. De ugyanezt észreveheted magadon vizsgákra várva, vagy amikor egy hosszú meeting közepén fáradtan ülsz a széken…
De miért tűnik úgy, mintha a lábaid külön életet élnének?
Ha te is gyakran azon kapod magadat, hogy remegteted a lábadat, miközben dolgozol, tanulsz vagy éppen várakozol valahol, nem vagy egyedül. Ez a szokás azonban messze nem „egy idegesítő beidegződés”: a szakértők szerint sokkal mélyebb dolgokat is elárulhat rólad. Leginkább arról, hogyan birkózol meg a benned dúló feszültséggel!
A lábremegés egy rejtett üzenet lehet a testedtől
A pszichológusok ezt a jelenséget úgynevezett sztereotip mozgásként tartják számon – vagyis olyan akaratlan, ismétlődő mozgásként, amit nem tudatosan irányítasz. Ilyen lehet az is, amikor valaki folyamatosan dobol az ujjaival, gondolkodás nélkül rágja a körmét vagy csavargatja a haját, elhúzza az orrát. Ezek a mozdulatok nem puszta szokások, inkább a test válaszreakciói érzelmi, mentális vagy idegrendszeri ingerekre.
Dr. Hugo Marietan argentin pszichiáter szerint a lábremegés konkrétan egyfajta „menekülési útvonal” és ha ebből a szögből tekintesz rá, igazán kifejező a megnyilvánulási formája.
Ezt támasztja alá a Harvard Egyetem egyik tanulmánya is, amit Dr. Jerome Kagan vezetett. A kutatás szerint a végtagok ismétlődő mozgása gyakran összefüggésbe hozható a mentális túlterheltséggel, vagyis az agy hiperaktív állapotával. Mivel az elme nem talál közvetlen levezetési módszert – például nem tudod kimondani, ami nyomaszt vagy nem oldhatod meg az adott pillanatban a problémát –, a test mozgással próbál levezetni valamit abból, ami benned zakatol.
De mi van akkor, ha nem tudod abbahagyni?
Bár elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, a lábremegés mögött komolyabb egészségügyi problémák is állhatnak. Az egyik legismertebb ilyen a nyugtalan láb szindróma (Restless Leg Syndrome), ami egy idegrendszeri zavar. Ilyenkor az érintettek ellenállhatatlan késztetést éreznek arra, hogy megmozdítsák a lábukat – főleg este, nyugalmi helyzetben. A Mayo Klinika adatai szerint ez az állapot a lakosság körülbelül 7%-át érinti, és sokszor az alvásminőséget is jelentősen rontja.
Más esetekben a lábremegés lehet a generalizált szorongásos zavar egyik tünete, különösen, ha más kényszeres viselkedések – például az ujjakkal való dobolás vagy a tárgyak állandó babrálása – is megjelennek mellette.