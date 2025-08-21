A lábremegés a tested rejtett üzenete. Ezt jelenti szakértők szerint
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Egészség / A lábremegés a tested rejtett üzenete....

A lábremegés a tested rejtett üzenete. Ezt jelenti szakértők szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.21.

Az iskolapadban ülve hallgatod a tanár monoton magyarázatát, a lábaid pedig automatikusan elkezdik verni az ütemet az asztal alatt… Ismerős a kép?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Néha észre sem vesszük, mit csinálunk, csak akkor, amikor a mellettünk ülő ránk szól, hogy „ne remegtesd már a padot!”. De ugyanezt észreveheted magadon vizsgákra várva, vagy amikor egy hosszú meeting közepén fáradtan ülsz a széken…

De miért tűnik úgy, mintha a lábaid külön életet élnének?

Ha te is gyakran azon kapod magadat, hogy remegteted a lábadat, miközben dolgozol, tanulsz vagy éppen várakozol valahol, nem vagy egyedül. Ez a szokás azonban messze nem „egy idegesítő beidegződés”: a szakértők szerint sokkal mélyebb dolgokat is elárulhat rólad. Leginkább arról, hogyan birkózol meg a benned dúló feszültséggel!

A lábremegés egy rejtett üzenet lehet a testedtől

A pszichológusok ezt a jelenséget úgynevezett sztereotip mozgásként tartják számon – vagyis olyan akaratlan, ismétlődő mozgásként, amit nem tudatosan irányítasz. Ilyen lehet az is, amikor valaki folyamatosan dobol az ujjaival, gondolkodás nélkül rágja a körmét vagy csavargatja a haját, elhúzza az orrát. Ezek a mozdulatok nem puszta szokások, inkább a test válaszreakciói érzelmi, mentális vagy idegrendszeri ingerekre.

Mások ezeket olvassák

Dr. Hugo Marietan argentin pszichiáter szerint a lábremegés konkrétan egyfajta „menekülési útvonal” és ha ebből a szögből tekintesz rá, igazán kifejező a megnyilvánulási formája.

Amikor az elme túlterhelt, feszült vagy szorongással küzd, a test keres egy módot arra, hogy megszabaduljon a felesleges energiától. Ekkor jelennek meg az olyan apró, de folyamatos mozgások, mint a láb mozgatása, ami szimbolikusan a menekülési, szabadulási szándékot is mutatja.

istockphoto.com

Ezt támasztja alá a Harvard Egyetem egyik tanulmánya is, amit Dr. Jerome Kagan vezetett. A kutatás szerint a végtagok ismétlődő mozgása gyakran összefüggésbe hozható a mentális túlterheltséggel, vagyis az agy hiperaktív állapotával. Mivel az elme nem talál közvetlen levezetési módszert – például nem tudod kimondani, ami nyomaszt vagy nem oldhatod meg az adott pillanatban a problémát –, a test mozgással próbál levezetni valamit abból, ami benned zakatol.

De mi van akkor, ha nem tudod abbahagyni?

Bár elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, a lábremegés mögött komolyabb egészségügyi problémák is állhatnak. Az egyik legismertebb ilyen a nyugtalan láb szindróma (Restless Leg Syndrome), ami egy idegrendszeri zavar. Ilyenkor az érintettek ellenállhatatlan késztetést éreznek arra, hogy megmozdítsák a lábukat – főleg este, nyugalmi helyzetben. A Mayo Klinika adatai szerint ez az állapot a lakosság körülbelül 7%-át érinti, és sokszor az alvásminőséget is jelentősen rontja.

Más esetekben a lábremegés lehet a generalizált szorongásos zavar egyik tünete, különösen, ha más kényszeres viselkedések – például az ujjakkal való dobolás vagy a tárgyak állandó babrálása – is megjelennek mellette.

Ezeket a jeleket nem érdemes félvállról venni: sokszor a test így próbálja jelezni, hogy túl nagy a nyomás, amivel egyedül talán már nem is tudsz megküzdeni.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Kutyafajták, amik rövidesen végleg eltűnhetnek

Kutyafajták, amik rövidesen végleg eltűnhetnek
Életrajzi film készül Britney Spearsről – minden, amit eddig tudunk

Életrajzi film készül Britney Spearsről – minden, amit eddig tudunk
Mindenki elvárja, senki sem csinálja. Mi az? Azonnal válaszolni egy üzenetre

Mindenki elvárja, senki sem csinálja. Mi az? Azonnal válaszolni egy üzenetre
Ennek az 5 zodiákusnak erősebb munkamorált kell kialakítania jövőre

Ennek az 5 zodiákusnak erősebb munkamorált kell kialakítania jövőre
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK