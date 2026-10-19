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A forró víz a legrosszabb – Burkolók elárulták, milyen hőmérsékletű vízzel tisztítsd a padlót
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A forró víz a legrosszabb – Burkolók elárulták, milyen hőmérsékletű vízzel tisztítsd a padlót

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.19.
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A burkolók és a padlóápolási szakemberek egyöntetűen azt mondják: a gőzölgő vödör inkább árt, mint használ.

Miért nem jó ötlet a forró víz?

Ösztönösen sokan azért öntenek forró vizet a vödörbe, mert úgy érzik, az hatékonyabban old fel mindent. A hőmérséklet valóban segít a zsíros, erősen szennyezett felületeknél, de a legtöbb háztartási tisztítószer összetétele nem erre van tervezve. A forró víz felgyorsítja a hatóanyagok elpárolgását, így a szer nem tud megfelelő ideig dolgozni a felületen, mielőtt felitatnád vagy letörölnéd.

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Ennek az az eredménye, hogy a padló felületén apró, száradó foltokban marad vissza a tisztítószer maradéka.

Ez adja azt a matt, csíkos hatást, amit sokan tévesen a rossz minőségű mosószerre fognak, pedig a hőmérséklet volt a ludas.

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