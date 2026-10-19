A forró víz a legrosszabb – Burkolók elárulták, milyen hőmérsékletű vízzel tisztítsd a padlót

Miért nem jó ötlet a forró víz?
Ösztönösen sokan azért öntenek forró vizet a vödörbe, mert úgy érzik, az hatékonyabban old fel mindent. A hőmérséklet valóban segít a zsíros, erősen szennyezett felületeknél, de a legtöbb háztartási tisztítószer összetétele nem erre van tervezve. A forró víz felgyorsítja a hatóanyagok elpárolgását, így a szer nem tud megfelelő ideig dolgozni a felületen, mielőtt felitatnád vagy letörölnéd.
Ennek az az eredménye, hogy a padló felületén apró, száradó foltokban marad vissza a tisztítószer maradéka.
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