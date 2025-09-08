Ennyi évente kellene újrafesteni a falakat. Szakértők válaszolnak

Farkas Margaréta
2025.09.08.

A festék a lakberendezés csendes hőse. Egy pillanat alatt képes megváltoztatni egy szoba hangulatát, a borongósból élettel teli, az ódivatúból trendi, a tradicionálisból pedig modern teret teremt. Bár a festés bármikor opció, egy jól kivitelezett munka, akár saját kezűleg, akár szakember segítségével történik, komoly elköteleződésnek számít. Éppen ezért okos dolog tisztában lenni azzal, hogy mennyi ideig tart ki valójában egy festés. Milyen gyakran érdemes újrafesteni, és van-e mód arra, hogy a festék tovább bírja? Íme, mit mondanak a szakértők.

Mennyi ideig tart általában egy festés?

John Bjornen belsőépítész szerint egy festés élettartama körülbelül öt–hét év. „Megfelelő karbantartással azonban ennél jóval tovább is kitart” – mondja.

Drew Michael Scott lakásfelújítási szakértő, aki hozzáteszi, hogy a festék élettartama jelentősen rövidülhet vagy hosszabbodhat attól függően, hogyan bánunk a falakkal. „Ha nem bánsz durván velük, a festék hosszú évekig bírja” – magyarázza. „Időnként persze szükség lehet kisebb javításokra karcolások vagy sérülések miatt, de tapasztalatom szerint akár nagyon sokáig is kitart – vagy addig, amíg meg nem unod, és új színt akarsz kipróbálni.”

