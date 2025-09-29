1980-1995 közt születtél? Akkor az egészségedre fokozottan igazak a következők
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / 1980-1995 közt születtél? Akkor az...

1980-1995 közt születtél? Akkor az egészségedre fokozottan igazak a következők

Nagy Niki
Írta 2025.09.29.

Az ezredfordulósoknak, vagyis a millenniumi generációnak (az 1980 és 1995 közt születettek) teljesen más kihívásokkal kell szembenéznie, mint az előző generációnak – nagyobb a légszennyezés, átalakultak az életmódok, és egyre durvább a nyomás a fiatalokon, ami a mentális egészségüknek sem tesz jót. A Blue Cross Blue Shield Association kutatása kimutatta, hogy az ezredfordulósok egyre egészségtelenebbek, ahogy idősödnek, ami nem csoda, hiszen a fizikai és mentális betegségek is jobban fenyegetik őket.

Annak ellenére, hogy az ezredfordulósok sokkal többet ölnek bele az egészségükbe, és jobban is foglalkoznak vele, mint az előző, X generációsok, ez az egészségügyi helyzetükön nem látszik, és ahogy idősödnek, úgy lesznek egyre rosszabb állapotban. A BCBSA szerint maga az, hogy mi az ezredfordulósokra legnagyobb fenyegetést jelentő top tíz betegség, magában nem meglepő, sokkal inkább az aggasztó, hogy milyen arányban és milyen intenzitással jelennek meg a generációnál.

Egy 2017-es felmérés szerint a 31 és 34 év közötti ezredfordulósok 11 százalékkal egészségtelenebbek voltak, mint az ugyanilyen idős X generációsok az ő korukban. A kutatáshoz megkérdezett 55 millió ezredfordulós 83 százaléka ennek ellenére nagyon egészségesnek gondolja magát, és úgy érzi, az egészségéért tett erőfeszítései meghálálják magukat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/5 A leggyakoribb egészségügyi problémák a millenniumiak között:

• Depresszió
• Droghasználat
• Alkoholizmus
• Magas vérnyomás
• Hiperaktivitás
• Pszichotikus állapotok
• Crohn’s betegség
• Magas koleszterinszint
• Dohányzás

2/5 Mentális problémák

A kutatás szerint a mentális betegségek esetében van igazán komoly emelkedés, a legnagyobb különbséget a depresszió és a hiperaktivitás terén mérték az amerikai átlaghoz képest. A kutatók azonban felhívják a figyelmet, hogy ez statisztikai csúszás is lehet: mivel korábban sokkal nagyobb volt a stigma a mentális problémákkal kapcsolatban, könnyen lehet, hogy nem több a depressziós, csak több mer elmenni szakemberhez, és diagnosztizáltatni magát, mert már nem olyan negatív a megítélése a betegségnek.

A mentális problémák előretörésének mégis lehetnek kiváltó okai, a Healthline szakembere szerint például a következők:

A technológiai fejlődés: furcsán hangozhat, de a tech fejlődése miatt az ezredfordulósok az első generáció, amely úgy nőtt fel, hogy kerüli a szemkontaktust, rossz az arckifejezések felismerésében, és nem tudja feldolgozni a saját és mások érzéseit olyan hatékonyan – mivel mindig van egy menekülő útvonala, méghozzá a kütyük. Ez megnehezíti az ezredfordulósok számára, hogy megértsék és feldolgozzák az érzelmeiket.

Olvass még a témában

3/5 Médiatúladagolás

Korábban csak a lokális és néhány globális hírt kaptak azok, akik bekapcsolták a tévét vagy elolvasták az újságot. Most azonban egy 24 órás körforgásban megkaphatunk bármilyen szörnyű hírt, amilyet csak szeretnénk, folyamatosan tisztában vagyunk azzal, milyen borzasztó dolgok történnek a világban.

Míg ez valahol persze hasznos, erősíti a szorongást és a félelmet is, ami viszont korántsem egészséges.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt csodálják benned mások, csillagjegyed szerint

Ezt csodálják benned mások, csillagjegyed szerint
Teszt: Mennyire működik a hatodik érzéked? A válaszaidból kiderül

Teszt: Mennyire működik a hatodik érzéked? A válaszaidból kiderül
Ne dobd ki a mosogatószivacsot! Így tudod kitisztítani és fertőtleníteni

Ne dobd ki a mosogatószivacsot! Így tudod kitisztítani és fertőtleníteni
7 intő jel, hogy a partnered valójában egyáltalán nem bánik jól veled

7 intő jel, hogy a partnered valójában egyáltalán nem bánik jól veled
Ha arról álmodsz, hogy megölöd a főnököd, tök normális vagy

Ha arról álmodsz, hogy megölöd a főnököd, tök normális vagy
5 csillagjegy, akinek hatalmasat változhat az élete márciusban

5 csillagjegy, akinek hatalmasat változhat az élete márciusban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK