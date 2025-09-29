1980-1995 közt születtél? Akkor az egészségedre fokozottan igazak a következők

Az ezredfordulósoknak, vagyis a millenniumi generációnak (az 1980 és 1995 közt születettek) teljesen más kihívásokkal kell szembenéznie, mint az előző generációnak – nagyobb a légszennyezés, átalakultak az életmódok, és egyre durvább a nyomás a fiatalokon, ami a mentális egészségüknek sem tesz jót. A Blue Cross Blue Shield Association kutatása kimutatta, hogy az ezredfordulósok egyre egészségtelenebbek, ahogy idősödnek, ami nem csoda, hiszen a fizikai és mentális betegségek is jobban fenyegetik őket.

Annak ellenére, hogy az ezredfordulósok sokkal többet ölnek bele az egészségükbe, és jobban is foglalkoznak vele, mint az előző, X generációsok, ez az egészségügyi helyzetükön nem látszik, és ahogy idősödnek, úgy lesznek egyre rosszabb állapotban. A BCBSA szerint maga az, hogy mi az ezredfordulósokra legnagyobb fenyegetést jelentő top tíz betegség, magában nem meglepő, sokkal inkább az aggasztó, hogy milyen arányban és milyen intenzitással jelennek meg a generációnál.

Egy 2017-es felmérés szerint a 31 és 34 év közötti ezredfordulósok 11 százalékkal egészségtelenebbek voltak, mint az ugyanilyen idős X generációsok az ő korukban. A kutatáshoz megkérdezett 55 millió ezredfordulós 83 százaléka ennek ellenére nagyon egészségesnek gondolja magát, és úgy érzi, az egészségéért tett erőfeszítései meghálálják magukat.