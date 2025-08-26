Mikor lehet őket egyedül suliba elengedni? Ősztől már nem kísérem el a lányomat
Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.26.

Idén ősszel valami nagy történik nálunk: a kilencéves lányom egyedül fog iskolába járni. Ez az a mérföldkő, amire az ember nem kap egy hivatalos „Most már lehet!” bélyeget – talán ezért is olyan nehéz kimondani a végső igent, még akkor is, ha minden racionális érv mellette szól.

A körülmények adottak és mégis ott a gyomorgörcs

Nálunk tényleg minden adott a zökkenőmentes átmenethez: biztonságos, csendes környék, nagyjából ötperces séta, egyetlen zebra, ahol az autósok amúgy is fokozottan figyelnek a sok gyerek miatt. Ráadásul a lányom egyik legjobb barátnője pár házzal feljebb lakik, így nem egyedül, hanem ketten vágnak majd neki a reggeleknek.

Papíron ez maga a szülői álom: biztonság, társaság és egy kis reggeli szabadság nekünk. Mégis, minden alkalommal, amikor a szeptemberre gondolok, érzem a gyomromban azt a fura, szorító izgalmat, ami valahol félúton van a várakozás és féltés között.

