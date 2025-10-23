Régen gyalog jártunk és a cukor különlegesség volt. A modern elhízás okai
iStock

Régen gyalog jártunk és a cukor különlegesség volt. A modern elhízás okai

Nyul Debóra
Írta 2025.10.23.

A múlt életvitelében számos olyan szokás rejlik, amelyből ma is tanulhatunk. Ezek a természetesebb, tudatosabb és kiegyensúlyozottabb mindennapok segítettek abban, hogy az emberek vékonyabbak, vitálisabbak és egészségesebbek legyenek.

Napjainkban egyre több szó esik az egészséges életmódról, mégis sokakat érintenek olyan problémák, mint a túlsúly, a magas vérnyomás, az emésztési zavarok vagy a krónikus fáradtság. A modern orvostudomány fejlődése ellenére úgy tűnik, az emberek nem feltétlenül élnek egészségesebben, mint korábban – sőt, a test és lélek egyensúlya sokaknál egyre inkább kikerül a fókuszból.

Laura Stunz, egy holisztikus táplálkozási tanácsadó a német Elle felületén osztotta meg gondolatait arról, hogy szerinte a múlt életvitelében számos olyan szokás rejlik, amelyből ma is tanulhatunk. Ezek a természetesebb, tudatosabb és kiegyensúlyozottabb mindennapok segítettek abban, hogy az emberek vékonyabbak, vitálisabbak és egészségesebbek legyenek, méghozzá különösebb diéták vagy edzésprogramok nélkül.

Az édesség és a cukros italok ritka különlegességek voltak

Régen a cukor igazi luxuscikknek számított. A sütemény vagy a csokoládé nem volt mindennapos „jutalom”, inkább ünnepekhez kötődő élvezet. Üdítőitalokat, energiaitalokat vagy folyamatos nassolást alig ismert a hétköznapok világa. Ez a természetes mértéktartás nemcsak a vércukorszint stabilitását támogatta, hanem csökkentette a falásrohamokat és hosszú távon tehermentesítette az anyagcserét is.

Tipp a hétköznapokra: Érdemes a mai rohanó világban is megtartani a „különleges alkalom” érzését az édességek körül. Nassoljunk tudatosan – például csak hétvégén –, és helyettesítsük a cukros italokat friss citromos vízzel vagy cukormentes teákkal.

