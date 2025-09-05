Miért fázik jobban az, aki szorong? A test és lélek kapcsolata ősszel
unsplash.com

Címlap / Életmód / Lélek / Miért fázik jobban az, aki szorong? A...

Miért fázik jobban az, aki szorong? A test és lélek kapcsolata ősszel

Farkas Izabella
Írta 2025.09.05.

Ahogy az őszi hűvös szelek megérkeznek, sokunk számára a hideg még inkább érezhetővé válik. Érdekes módon, azok az emberek, akik rendszeresen szoronganak, gyakran még intenzívebben érzik a hideget. De vajon mi állhat emögött a különös jelenség mögött? Az emberi test és lélek bonyolult kapcsolatában több tényező is közrejátszik, amelyek befolyásolhatják ezt a tapasztalást.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A szorongás fiziológiája

A szorongás nem pusztán érzelmi állapot, hanem testi reakciókkal is jár. Amikor szorongunk, a testünk stresszhormonokat, mint például kortizolt és adrenalint bocsát ki. Ezek a hormonok különféle fiziológiai reakciókat váltanak ki, mint megnövekedett pulzusszám, vérnyomás vagy izzadás.

Mindezek mellett a szorongás kapcsán gyakran tapasztalható izomtónus növekedése, amely az izmok folyamatos feszüléséhez vezethet. Ez a tartós izomfeszültség pedig növelheti a test energiaigényét, amely során a test kevésbé hatékonyan tud melegen tartani. Így végül könnyebb fázni, ha valaki állandóan szorongó állapotban van.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle
Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
﻿5 mennyei őszi saláta, ha kell most a vitamin

﻿5 mennyei őszi saláta, ha kell most a vitamin
Ha az alábbi tulajdonságok igazak rád, te is „indigó gyermek” vagy

Ha az alábbi tulajdonságok igazak rád, te is „indigó gyermek” vagy
Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha kihagyod a reggelit

Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha kihagyod a reggelit
Ezzel a különleges mosollyal fejezi ki a cicád, ha boldog

Ezzel a különleges mosollyal fejezi ki a cicád, ha boldog
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK