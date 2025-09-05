Miért fázik jobban az, aki szorong? A test és lélek kapcsolata ősszel

A szorongás fiziológiája
A szorongás nem pusztán érzelmi állapot, hanem testi reakciókkal is jár. Amikor szorongunk, a testünk stresszhormonokat, mint például kortizolt és adrenalint bocsát ki. Ezek a hormonok különféle fiziológiai reakciókat váltanak ki, mint megnövekedett pulzusszám, vérnyomás vagy izzadás.
Mindezek mellett a szorongás kapcsán gyakran tapasztalható izomtónus növekedése, amely az izmok folyamatos feszüléséhez vezethet. Ez a tartós izomfeszültség pedig növelheti a test energiaigényét, amely során a test kevésbé hatékonyan tud melegen tartani. Így végül könnyebb fázni, ha valaki állandóan szorongó állapotban van.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»