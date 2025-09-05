Miért fázik jobban az, aki szorong? A test és lélek kapcsolata ősszel

Ahogy az őszi hűvös szelek megérkeznek, sokunk számára a hideg még inkább érezhetővé válik. Érdekes módon, azok az emberek, akik rendszeresen szoronganak, gyakran még intenzívebben érzik a hideget. De vajon mi állhat emögött a különös jelenség mögött? Az emberi test és lélek bonyolult kapcsolatában több tényező is közrejátszik, amelyek befolyásolhatják ezt a tapasztalást.

A szorongás fiziológiája

A szorongás nem pusztán érzelmi állapot, hanem testi reakciókkal is jár. Amikor szorongunk, a testünk stresszhormonokat, mint például kortizolt és adrenalint bocsát ki. Ezek a hormonok különféle fiziológiai reakciókat váltanak ki, mint megnövekedett pulzusszám, vérnyomás vagy izzadás.

Mindezek mellett a szorongás kapcsán gyakran tapasztalható izomtónus növekedése, amely az izmok folyamatos feszüléséhez vezethet. Ez a tartós izomfeszültség pedig növelheti a test energiaigényét, amely során a test kevésbé hatékonyan tud melegen tartani. Így végül könnyebb fázni, ha valaki állandóan szorongó állapotban van.

