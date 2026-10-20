Mi a csillagjegyed? Ezek a gyereknevek lehetnek számodra a tökéletes választások

Persze a névválasztást nem érdemes kizárólag a horoszkópra bízni, de az biztos, hogy egészen más neveket választ örömmel gyermekének egy tüzes Kos, mint egy érzékeny Halak. Lássuk, melyik jegyek milyen nevet választanak szívesen fiaiknak és lányaiknak.
Kos – lendületes és karakteres nevek
A Kos szereti az erős, határozott dolgokat, ezért olyan neveket választana, amelyek rövidek, jól csengenek, és van bennük energia. Nem feltétlenül kell különlegesnek lenniük, de legyen karakterük. Ideális lánynevek lehetnek a gyermekeinek a Lara, Léna és a Zóra, fiainak pedig a Marcell, Márk, Zente.
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