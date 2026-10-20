Mi a csillagjegyed? Ezek a gyereknevek lehetnek számodra a tökéletes választások

Ha már a születési dátumunk alapján személyiségtípusokat társítunk magunkhoz, miért ne nézhetnénk meg azt is, milyen utónév illik leginkább az egyes csillagjegyekhez?

Persze a névválasztást nem érdemes kizárólag a horoszkópra bízni, de az biztos, hogy egészen más neveket választ örömmel gyermekének egy tüzes Kos, mint egy érzékeny Halak. Lássuk, melyik jegyek milyen nevet választanak szívesen fiaiknak és lányaiknak.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – lendületes és karakteres nevek

A Kos szereti az erős, határozott dolgokat, ezért olyan neveket választana, amelyek rövidek, jól csengenek, és van bennük energia. Nem feltétlenül kell különlegesnek lenniük, de legyen karakterük. Ideális lánynevek lehetnek a gyermekeinek a Lara, Léna és a Zóra, fiainak pedig a Marcell, Márk, Zente.

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