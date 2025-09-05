Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod

\r\n\r\nA szódabikarbónát nemcsak a sütésnél vagy a tisztításnál hívhatjuk segítségül, hanem kiváló a különböző gyomorbetegségek és bélbántalmak esetén is, ezen kívül szuper hámlasztó, mely egyébként képes enyhíteni a bőrirritációt is, és még az immunrendszert is erősíti gombaölő hatása eredményeképpen.\r\n\r\n \r\n\r\nNem csupán külön-külön, hanem egyben is érdemes azonban alkalmazni a mézet és a szódabikarbónát. Külsőleg arcpakolásként és akár lábfürdőként is tökéletesen működik, míg a belsőt tekintve kiválóan felveszik a harcot a rákos sejtekkel és azok kialakulásával. A belőlük készített mennyei csemegéről pedig még nem is ejtettünk szót.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":480444}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nA méz kiváló vírusölő, mely felveszi a harcot a baktériumokkal, ezáltal csökkenti a szervezetben kialakult fertőzések megjelenését. Csillapítja a fájdalmat és az immunrendszer aktív szolgálatában áll. A méz fogyasztásával rengeteg C- és B-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe, nem is beszélve a sok káliumról, kalciumról, krómról, vasról és magnéziumról.\r\n\r\n \r\n\r\nA szódabikarbónát nemcsak a sütésnél vagy a tisztításnál hívhatjuk segítségül, hanem kiváló a különböző gyomorbetegségek és bélbántalmak esetén is, ezen kívül szuper hámlasztó, mely egyébként képes enyhíteni a bőrirritációt is, és még az immunrendszert is erősíti gombaölő hatása eredményeképpen.\r\n\r\n \r\n\r\nNem csupán külön-külön, hanem egyben is érdemes azonban alkalmazni a mézet és a szódabikarbónát. Külsőleg arcpakolásként és akár lábfürdőként is tökéletesen működik, míg a belsőt tekintve kiválóan felveszik a harcot a rákos sejtekkel és azok kialakulásával. A belőlük készített mennyei csemegéről pedig még nem is ejtettünk szót.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":480444}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nA méz és a szódabikarbóna áldásos hatásairól ódákat zengenek mindig, de vajon tudod-e, hogy ennek a két szuper összetevőnek a kombinációjával milyen eredményeket érhetsz el a szervezeted egészében? Akár külső, akár belső ápolásról beszélünk, a méz és a szódabikarbóna kettőse bombasztikus hatást eredményez.\r\n\r\n \r\n\r\nA méz kiváló vírusölő, mely felveszi a harcot a baktériumokkal, ezáltal csökkenti a szervezetben kialakult fertőzések megjelenését. Csillapítja a fájdalmat és az immunrendszer aktív szolgálatában áll. A méz fogyasztásával rengeteg C- és B-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe, nem is beszélve a sok káliumról, kalciumról, krómról, vasról és magnéziumról.\r\n\r\n \r\n\r\nA szódabikarbónát nemcsak a sütésnél vagy a tisztításnál hívhatjuk segítségül, hanem kiváló a különböző gyomorbetegségek és bélbántalmak esetén is, ezen kívül szuper hámlasztó, mely egyébként képes enyhíteni a bőrirritációt is, és még az immunrendszert is erősíti gombaölő hatása eredményeképpen.\r\n\r\n \r\n\r\nNem csupán külön-külön, hanem egyben is érdemes azonban alkalmazni a mézet és a szódabikarbónát. Külsőleg arcpakolásként és akár lábfürdőként is tökéletesen működik, míg a belsőt tekintve kiválóan felveszik a harcot a rákos sejtekkel és azok kialakulásával. A belőlük készített mennyei csemegéről pedig még nem is ejtettünk szót.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":480444}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod

Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod

Hegedűs Henriett
Írta 2025.09.05.

A méz és a szódabikarbóna áldásos hatásairól ódákat zengenek mindig, de vajon tudod-e, hogy ennek a két szuper összetevőnek a kombinációjával milyen eredményeket érhetsz el a szervezeted egészében? Akár külső, akár belső ápolásról beszélünk, a méz és a szódabikarbóna kettőse bombasztikus hatást eredményez.

A méz kiváló vírusölő, mely felveszi a harcot a baktériumokkal, ezáltal csökkenti a szervezetben kialakult fertőzések megjelenését. Csillapítja a fájdalmat és az immunrendszer aktív szolgálatában áll. A méz fogyasztásával rengeteg C- és B-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe, nem is beszélve a sok káliumról, kalciumról, krómról, vasról és magnéziumról.

A szódabikarbónát nemcsak a sütésnél vagy a tisztításnál hívhatjuk segítségül, hanem kiváló a különböző gyomorbetegségek és bélbántalmak esetén is, ezen kívül szuper hámlasztó, mely egyébként képes enyhíteni a bőrirritációt is, és még az immunrendszert is erősíti gombaölő hatása eredményeképpen.

Nem csupán külön-külön, hanem egyben is érdemes azonban alkalmazni a mézet és a szódabikarbónát. Külsőleg arcpakolásként és akár lábfürdőként is tökéletesen működik, míg a belsőt tekintve kiválóan felveszik a harcot a rákos sejtekkel és azok kialakulásával. A belőlük készített mennyei csemegéről pedig még nem is ejtettünk szót.

1/5 Bőrradír és arcpakolás

Bőrradír és arcpakolás
A méz gazdag vitaminokban, és természetes antibakteriális anyagként kiválóan hidratálja a bőrt. A szódabikarbóna arcradírként csodás, hiszen szemcséi eltávolítják az elhalt és régi hámsejteket, biztosítva ezzel az újak termelődését és kialakulását. Ez a pórus-összehúzó kombináció garantáltan hidratál, megszépít és tisztítva a bőrt ápolja azt. Bármilyen mennyiségben elkészítheted, lényeg, hogy ugyanannyit adj mindkettőből a keverékhez pl. két evőkanál mézet két evőkanál szódabikarbónához, majd kend az arcodra és 15 perc után mosd le.

2/5 Törökméz

Törökméz
Van egy jó hírünk! Ha imádod a törökmézet, nem kell tűvé tenned érte a várost, hogy hozzájuss, hiszen otthon is elkészítheted könnyedén. Kezdj el hevíteni 10 dkg kristálycukrot, 4 evőkanál mézzel, de vigyázz, oda ne égjen, ezért folyton kevergesd! Ha már összeforrt, vedd le a tűzről és adj hozzá 3 teáskanál szódabikarbónát. Ne ijedj meg, elkezd majd habzani, de légy résen, mert ilyenkor kell kiöntsd egy hőálló tálba, ahol kb. egy óra után megszilárdul, és már fogyaszthatod is a mennyei törökmézet.

3/5 Lábfürdő

Lábfürdő
Néha nincs is jobb, mint fáradt végtagjainkat beáztatni egy kellemes lábfürdőbe, ahol kicsit kikapcsolhatunk és relaxálhatunk. Kiváló hozzávaló egy ilyenhez a méz és a szódabikarbóna kettőse, némi tejjel kiegészítve. A méz antibakteriális hatásainak, a tej pedig bőrhidratáló tulajdonságainak köszönhetően nyújt csodás élményt a lábfürdő alkalmával. A szódabikarbóna a meleg vízben kiválóan hat a fáradt végtagokra, izom- és lábfájdalmakra. Keverj össze 4 evőkanál mézet egy csésze tejjel, egy teáskanál szódabikarbónával és egy kis vanília kivonattal. Helyezd a keveréket melegvizes lábfürdőbe, és áztasd elnyűtt végtagjaidat legalább 20 percig benne. Az eredmény: kipihent lábak, selymes és ápolt hatás a bőrön.

