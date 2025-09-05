Keverj össze mézet szódabikarbónával és ennyi mindenre használhatod

A méz és a szódabikarbóna áldásos hatásairól ódákat zengenek mindig, de vajon tudod-e, hogy ennek a két szuper összetevőnek a kombinációjával milyen eredményeket érhetsz el a szervezeted egészében? Akár külső, akár belső ápolásról beszélünk, a méz és a szódabikarbóna kettőse bombasztikus hatást eredményez.

A méz kiváló vírusölő, mely felveszi a harcot a baktériumokkal, ezáltal csökkenti a szervezetben kialakult fertőzések megjelenését. Csillapítja a fájdalmat és az immunrendszer aktív szolgálatában áll. A méz fogyasztásával rengeteg C- és B-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe, nem is beszélve a sok káliumról, kalciumról, krómról, vasról és magnéziumról.

A szódabikarbónát nemcsak a sütésnél vagy a tisztításnál hívhatjuk segítségül, hanem kiváló a különböző gyomorbetegségek és bélbántalmak esetén is, ezen kívül szuper hámlasztó, mely egyébként képes enyhíteni a bőrirritációt is, és még az immunrendszert is erősíti gombaölő hatása eredményeképpen.

Nem csupán külön-külön, hanem egyben is érdemes azonban alkalmazni a mézet és a szódabikarbónát. Külsőleg arcpakolásként és akár lábfürdőként is tökéletesen működik, míg a belsőt tekintve kiválóan felveszik a harcot a rákos sejtekkel és azok kialakulásával. A belőlük készített mennyei csemegéről pedig még nem is ejtettünk szót.