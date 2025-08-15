Melegítve és fagyasztva is gyógyít a meggymag párna. Így készítsd el

Most ismét egyre népszerűbb a meggymag-párna, mely a gyógyszertárakban kapható hűtő-melegítő zselék és a melegvizes palackok remek természetes alternatívája lehet, ráadásul te is könnyen elkészítheted!

A meggymagból készült párnát már évszázadok óta használják – különösen a hideg hónapokban alkalmazták, hiszen a magok remekül tárolják a hőt és egyenletesen melegítenek órákon keresztül. Nyáron és bizonyos sérülések esetén viszont jól működhet hideg borogatásként is, hiszen a fagyasztóból kivéve jól hűsít. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

1/4 Ha melegítésre használnád A meleg párnák tökéletesek a vérkeringés felpörgetésére, így az izomfeszülés jó ellenszerei lehetnek. Ebben az esetben érdemes hosszabb, téglalap alakú párnát használnod, különösen akkor, ha a nyakad és a vállad környékén érzel fájdalmat.

A négyzet alakú párnák szuperek melegvizes palack helyett a menstruációs görcsök enyhítésére, illetve a kisebb testrészek kezelésére.



Alkalmazhatod őket fülgyulladás, mellgyulladás esetén, illetve akár a zsebedbe is dobhatod télen a párnát, hogy ne fázzon a kezed.



