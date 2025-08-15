Melegítve és fagyasztva is gyógyít a meggymag párna. Így készítsd el

\r\n\r\nMost ismét egyre népszerűbb a meggymag-párna, mely a gyógyszertárakban kapható hűtő-melegítő zselék és a melegvizes palackok remek természetes alternatívája lehet, ráadásul te is könnyen elkészítheted!\r\n\r\n \r\n\r\nA meggymagból készült párnát már évszázadok óta használják - különösen a hideg hónapokban alkalmazták, hiszen a magok remekül tárolják a hőt és egyenletesen melegítenek órákon keresztül. Nyáron és bizonyos sérülések esetén viszont jól működhet hideg borogatásként is, hiszen a fagyasztóból kivéve jól hűsít. Mutatjuk, hogyan készítheted el!\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":477115};
dataLayer.push( dataLayer_content );
Most ismét egyre népszerűbb a meggymag-párna, mely a gyógyszertárakban kapható hűtő-melegítő zselék és a melegvizes palackok remek természetes alternatívája lehet, ráadásul te is könnyen elkészítheted!
A meggymagból készült párnát már évszázadok óta használják – különösen a hideg hónapokban alkalmazták, hiszen a magok remekül tárolják a hőt és egyenletesen melegítenek órákon keresztül. Nyáron és bizonyos sérülések esetén viszont jól működhet hideg borogatásként is, hiszen a fagyasztóból kivéve jól hűsít. Mutatjuk, hogyan készítheted el!
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/4 Ha melegítésre használnád
A meleg párnák tökéletesek a vérkeringés felpörgetésére, így az izomfeszülés jó ellenszerei lehetnek. Ebben az esetben érdemes hosszabb, téglalap alakú párnát használnod, különösen akkor, ha a nyakad és a vállad környékén érzel fájdalmat.
A négyzet alakú párnák szuperek melegvizes palack helyett a menstruációs görcsök enyhítésére, illetve a kisebb testrészek kezelésére.
Alkalmazhatod őket fülgyulladás, mellgyulladás esetén, illetve akár a zsebedbe is dobhatod télen a párnát, hogy ne fázzon a kezed.