Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre

A Mérleg jegyűek mindenki számára megmutatják, hogy az élet sokkal szebb, ha megtaláljuk benne az egyensúlyt – legyen szó munkáról, szerelemről vagy épp egy őszi délutánról, amikor egyszerűen csak jó valakivel együtt lenni.

Az egyensúly mesterei

A Mérleg a harmónia és a szépség jegye, nem véletlen, hogy sokan csodálattal tekintenek rájuk. Ha te is szeptember 23. és október 22. között születtél, valószínűleg jól ismered azt a belső vágyat, hogy minden helyzetben rend és béke legyen körülötted. A Mérlegeknek ez zsigeri igényük: ők nem csupán kiegyensúlyozottak, hanem hihetetlen érzékük van ahhoz is, hogy másokat ugyancsak ebbe az állapotba vezessenek. Mint a levegő elemhez tartozó jegyek, könnyedek, szellemesek és társaságkedvelők, mégis van bennük egy különleges mélység, ami igazán vonzóvá teszi őket.

