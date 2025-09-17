A magány biológiája – így változtatja meg a testedet a tartós egyedüllét

A magány hormonális hatásai
A hormonok bonyolult hálózatában a magány különösen éles hatást gyakorolhat. Az emberi szervezet egyik legismertebb stresszhormonja, a kortizol szintje megemelkedhet, ha hosszabb ideig magányosnak érezzük magunkat. Ez a hormonális változás számos testi funkciót befolyásolhat, például növelheti a szívbetegségek kockázatát és gyengítheti az immunrendszert.
A magas kortizolszinthez köthető a test krónikus gyulladásos állapota, ami közrejátszhat a különféle autoimmun betegségek kialakulásában. A magány nemcsak a mentális terhet növeli, hanem fizikai síkon is megterheli a szervezetünket, sőt, a hormonok kiegyensúlyozatlanságához vezethet.
