Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

Van egy különös fajtája az embereknek, akik mindig tudják a választ – legyen szó egy festő nevéről, egy fűszer eredetéről vagy egy focicsapat világbajnoki címéről. Ma megnézzük, te is közéjük tartozol-e, vagy inkább a nézőtérről szurkolnál nekik.
Az októberi hangulathoz illően most egy kicsit a gasztronómia világába is bekukkantunk: szó lesz currykeverékekről, olasz tésztákról és távol-keleti falatokról, de persze a történelem, a tudomány és a művészet is szépen képviselteti magát.
Nem kell mesterszakácsnak vagy Nobel-díjasnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – csak egy kis kíváncsiságra és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsára van szükséged.
Olvass még a témában
„A szülés két percig tart, picit megizzadok, de mosolyogva veszem át a tiszta, féléves babát” – Röhejes filmes klisék
Bridgerton bált idéző varázslatos zenés est Budapesten: jön a Musical & More – Szenvedélyes Karnevál
Töltsd ki a tesztet, és megtudod, milyen természetfeletti lény lennél
Ez az 5 program akkor is boldoggá tesz, ha egyedül töltöm a napot
Nos, állítsd meg az időt egy kávé mellett, és derítsd ki: hoznád-e a formát egy igazi döntő mezőnyében?
Milyen gabonából készül hagyományosan a kuszkusz?
A kuszkusz apró szemcséjű durumbúzadarából készül, Észak-Afrika egyik legismertebb és legősibb alapétele.
Melyik fűszer adja az indiai curry jellegzetes sárga színét?
A kurkuma erőteljes sárga színanyaga, a kurkumin felelős a currykeverékek jellegzetes árnyalatáért.
Melyik olasz városhoz köthető hagyományosan a carbonara tészta eredete?
A carbonara a római konyha egyik legismertebb fogása, tojásból, guanciale szalonnából és pecorino sajtból készül.
Melyik ország konyhájából ered a dim sum, a kis adagos gőzölt és sült falatok hagyománya?
A dim sum a kantoni, azaz dél-kínai konyhából indult hódító útjára, eredetileg a teaházak kísérőfogásaként.
Melyik a legkönnyebb kémiai elem a periódusos rendszerben?
A hidrogén egyetlen protonból és egyetlen elektronból áll, ez teszi a legkönnyebb és egyben a világegyetem leggyakoribb elemévé.
Melyik magyar tudós fedezte fel a C-vitamint, amiért Nobel-díjat kapott?
Szent-Györgyi Albert 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat a C-vitaminnal és a biológiai égésfolyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért.
Ki festette a 'Csillagos éj' című híres festményt?
Vincent van Gogh ezt a művét 1889-ben festette, a saint-rémy-i szanatóriumban töltött időszaka alatt.
Melyik fizikus vezette be a kvantum fogalmát, megalapozva ezzel a kvantumfizikát?
Max Planck 1900-ban vezette be az energiakvantum fogalmát, amiért 1918-ban fizikai Nobel-díjat kapott.
Melyik épület számít napjainkban a világ legmagasabb felhőkarcolójának?
A dubaji Burj Khalifa 2010-es átadása óta tartja a címet, magassága meghaladja a 800 métert.
Melyik zenei stílus született a 20. század elején New Orleans afroamerikai közösségeiben?
A jazz New Orleans sokszínű zenei hagyományaiból nőtte ki magát, mielőtt az egész világot meghódította volna.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Bármilyen pontszámot értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta tudás. Gyere vissza holnap egy újabb kihívásért!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→