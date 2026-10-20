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Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.20.
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10 vegyes kérdés gasztronómiából, történelemből és kultúrából – kiderül, van-e esélyed egy igazi tudásbajnoksággal szemben.

Van egy különös fajtája az embereknek, akik mindig tudják a választ – legyen szó egy festő nevéről, egy fűszer eredetéről vagy egy focicsapat világbajnoki címéről. Ma megnézzük, te is közéjük tartozol-e, vagy inkább a nézőtérről szurkolnál nekik.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg

Az októberi hangulathoz illően most egy kicsit a gasztronómia világába is bekukkantunk: szó lesz currykeverékekről, olasz tésztákról és távol-keleti falatokról, de persze a történelem, a tudomány és a művészet is szépen képviselteti magát.

Nem kell mesterszakácsnak vagy Nobel-díjasnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – csak egy kis kíváncsiságra és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsára van szükséged.

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Nos, állítsd meg az időt egy kávé mellett, és derítsd ki: hoznád-e a formát egy igazi döntő mezőnyében?

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Milyen gabonából készül hagyományosan a kuszkusz?

Helyes! Helytelen!

A kuszkusz apró szemcséjű durumbúzadarából készül, Észak-Afrika egyik legismertebb és legősibb alapétele.

Melyik fűszer adja az indiai curry jellegzetes sárga színét?

Helyes! Helytelen!

A kurkuma erőteljes sárga színanyaga, a kurkumin felelős a currykeverékek jellegzetes árnyalatáért.

Melyik olasz városhoz köthető hagyományosan a carbonara tészta eredete?

Helyes! Helytelen!

A carbonara a római konyha egyik legismertebb fogása, tojásból, guanciale szalonnából és pecorino sajtból készül.

Melyik ország konyhájából ered a dim sum, a kis adagos gőzölt és sült falatok hagyománya?

Helyes! Helytelen!

A dim sum a kantoni, azaz dél-kínai konyhából indult hódító útjára, eredetileg a teaházak kísérőfogásaként.

Melyik a legkönnyebb kémiai elem a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A hidrogén egyetlen protonból és egyetlen elektronból áll, ez teszi a legkönnyebb és egyben a világegyetem leggyakoribb elemévé.

Melyik magyar tudós fedezte fel a C-vitamint, amiért Nobel-díjat kapott?

Helyes! Helytelen!

Szent-Györgyi Albert 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat a C-vitaminnal és a biológiai égésfolyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért.

Ki festette a 'Csillagos éj' című híres festményt?

Helyes! Helytelen!

Vincent van Gogh ezt a művét 1889-ben festette, a saint-rémy-i szanatóriumban töltött időszaka alatt.

Melyik fizikus vezette be a kvantum fogalmát, megalapozva ezzel a kvantumfizikát?

Helyes! Helytelen!

Max Planck 1900-ban vezette be az energiakvantum fogalmát, amiért 1918-ban fizikai Nobel-díjat kapott.

Melyik épület számít napjainkban a világ legmagasabb felhőkarcolójának?

Helyes! Helytelen!

A dubaji Burj Khalifa 2010-es átadása óta tartja a címet, magassága meghaladja a 800 métert.

Melyik zenei stílus született a 20. század elején New Orleans afroamerikai közösségeiben?

Helyes! Helytelen!

A jazz New Orleans sokszínű zenei hagyományaiból nőtte ki magát, mielőtt az egész világot meghódította volna.

Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!
Ma inkább a szurkolói szektorban a helyed

Megdöbbent fiatal nő filmet néz és popcornt eszik

Nem minden kérdés jött be, de ez nem baj – a tudás nem egyetlen kvízen dől el. Lehet, hogy más területen vagy igazán otthon: a konyhában, a könyvek vagy épp a filmek világában. A jó hír, hogy minden hiányzó adalék pótolható egy kis kíváncsisággal. Legközelebb talán pont az a kérdés jön elő, amiben most profi szinten villogtál volna.
Szilárd középmezőny – egy igazi vegyes tudású versenyző

Jelenet az Üzenetek Isabelle-nek című filmből

Van, amiben otthonosan mozogsz, és van, amiben most csak tippeltél – ez pontosan így van rendjén. A tudásod kiegyensúlyozott, és bátran beszállnál egy beszélgetésbe a konyhaművészettől a fizikáig bármiről. Még egy kis csiszolás, és simán ott lehetnél a következő forduló élmezőnyében is.
Igazi döntős alkat vagy!

Armie Hammer

Ritka az ilyen összhang a gasztronómiai finomságok és a nagy világtörténelmi, tudományos tények között – te ebben jeleskedtél. Nyugodtan ülhetnél egy kvízműsor zsűritagjaként is. Ha legközelebb valaki tudományos vagy kulturális kérdéssel traktálna a vacsoraasztalnál, nálad biztosan jó kezekben lesz a válasz.

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Bármilyen pontszámot értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta tudás. Gyere vissza holnap egy újabb kihívásért!

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