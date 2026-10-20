Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

10 vegyes kérdés gasztronómiából, történelemből és kultúrából – kiderül, van-e esélyed egy igazi tudásbajnoksággal szemben.

Van egy különös fajtája az embereknek, akik mindig tudják a választ – legyen szó egy festő nevéről, egy fűszer eredetéről vagy egy focicsapat világbajnoki címéről. Ma megnézzük, te is közéjük tartozol-e, vagy inkább a nézőtérről szurkolnál nekik.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az októberi hangulathoz illően most egy kicsit a gasztronómia világába is bekukkantunk: szó lesz currykeverékekről, olasz tésztákról és távol-keleti falatokról, de persze a történelem, a tudomány és a művészet is szépen képviselteti magát.

Nem kell mesterszakácsnak vagy Nobel-díjasnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – csak egy kis kíváncsiságra és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsára van szükséged. Olvass még a témában „A szülés két percig tart, picit megizzadok, de mosolyogva veszem át a tiszta, féléves babát” – Röhejes filmes klisék Bridgerton bált idéző varázslatos zenés est Budapesten: jön a Musical & More – Szenvedélyes Karnevál Töltsd ki a tesztet, és megtudod, milyen természetfeletti lény lennél Ez az 5 program akkor is boldoggá tesz, ha egyedül töltöm a napot

Nos, állítsd meg az időt egy kávé mellett, és derítsd ki: hoznád-e a formát egy igazi döntő mezőnyében?

0% Milyen gabonából készül hagyományosan a kuszkusz? Árpa Rizs Durumbúza dara Helyes! Helytelen! A kuszkusz apró szemcséjű durumbúzadarából készül, Észak-Afrika egyik legismertebb és legősibb alapétele. Tovább >> Melyik fűszer adja az indiai curry jellegzetes sárga színét? Pirospaprika Sáfrány Kurkuma Helyes! Helytelen! A kurkuma erőteljes sárga színanyaga, a kurkumin felelős a currykeverékek jellegzetes árnyalatáért. Tovább >> Melyik olasz városhoz köthető hagyományosan a carbonara tészta eredete? Nápoly Róma Milánó Helyes! Helytelen! A carbonara a római konyha egyik legismertebb fogása, tojásból, guanciale szalonnából és pecorino sajtból készül. Tovább >> Melyik ország konyhájából ered a dim sum, a kis adagos gőzölt és sült falatok hagyománya? Thaiföld Kína Vietnám Helyes! Helytelen! A dim sum a kantoni, azaz dél-kínai konyhából indult hódító útjára, eredetileg a teaházak kísérőfogásaként. Tovább >> Melyik a legkönnyebb kémiai elem a periódusos rendszerben? Hidrogén Hélium Lítium Helyes! Helytelen! A hidrogén egyetlen protonból és egyetlen elektronból áll, ez teszi a legkönnyebb és egyben a világegyetem leggyakoribb elemévé. Tovább >> Melyik magyar tudós fedezte fel a C-vitamint, amiért Nobel-díjat kapott? Bay Zoltán Szent-Györgyi Albert Semmelweis Ignác Helyes! Helytelen! Szent-Györgyi Albert 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat a C-vitaminnal és a biológiai égésfolyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért. Tovább >> Ki festette a 'Csillagos éj' című híres festményt? Paul Cézanne Claude Monet Vincent van Gogh Helyes! Helytelen! Vincent van Gogh ezt a művét 1889-ben festette, a saint-rémy-i szanatóriumban töltött időszaka alatt. Tovább >> Melyik fizikus vezette be a kvantum fogalmát, megalapozva ezzel a kvantumfizikát? Niels Bohr Max Planck Werner Heisenberg Helyes! Helytelen! Max Planck 1900-ban vezette be az energiakvantum fogalmát, amiért 1918-ban fizikai Nobel-díjat kapott. Tovább >> Melyik épület számít napjainkban a világ legmagasabb felhőkarcolójának? Shanghai Tower Burj Khalifa Taipei 101 Helyes! Helytelen! A dubaji Burj Khalifa 2010-es átadása óta tartja a címet, magassága meghaladja a 800 métert. Tovább >> Melyik zenei stílus született a 20. század elején New Orleans afroamerikai közösségeiben? Jazz Blues Reggae Helyes! Helytelen! A jazz New Orleans sokszínű zenei hagyományaiból nőtte ki magát, mielőtt az egész világot meghódította volna. Tovább >> Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat! Ma inkább a szurkolói szektorban a helyed Nem minden kérdés jött be, de ez nem baj – a tudás nem egyetlen kvízen dől el. Lehet, hogy más területen vagy igazán otthon: a konyhában, a könyvek vagy épp a filmek világában. A jó hír, hogy minden hiányzó adalék pótolható egy kis kíváncsisággal. Legközelebb talán pont az a kérdés jön elő, amiben most profi szinten villogtál volna. Szilárd középmezőny – egy igazi vegyes tudású versenyző Van, amiben otthonosan mozogsz, és van, amiben most csak tippeltél – ez pontosan így van rendjén. A tudásod kiegyensúlyozott, és bátran beszállnál egy beszélgetésbe a konyhaművészettől a fizikáig bármiről. Még egy kis csiszolás, és simán ott lehetnél a következő forduló élmezőnyében is. Igazi döntős alkat vagy! Ritka az ilyen összhang a gasztronómiai finomságok és a nagy világtörténelmi, tudományos tények között – te ebben jeleskedtél. Nyugodtan ülhetnél egy kvízműsor zsűritagjaként is. Ha legközelebb valaki tudományos vagy kulturális kérdéssel traktálna a vacsoraasztalnál, nálad biztosan jó kezekben lesz a válasz. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen pontszámot értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta tudás. Gyere vissza holnap egy újabb kihívásért!

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