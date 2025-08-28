Ezek a lelki okai lehetnek, hogy nem fogysz le, hiába diétázol

Valószínűleg mindenki találkozott már azzal a helyzettel, amikor a legnagyobb igyekezet és számos diétás próbálkozás ellenére sem sikerül elérni a kívánt eredményeket a fogyás terén. Ami sokan nem is gondolnak - a pszichológiai tényezők óriási szerepet játszhatnak ebben a folyamatban.

A stressz és a fogyás közötti kapcsolat

A stressz, mint más területeken is, a fogási kísérleteink során is komoly akadályként jelentkezhet. Amikor folyamatos nyomás alatt állunk, a szervezetünk kortizolt termel, ami egy stresszhormon. Ez a hormon nem csak étvágyfokozó hatással bír, hanem hajlamosít a zsír tárolására is, különösen a hasi tájékon.

A stressz kezelésére számos módszer létezik, mint például a meditáció, a jóga vagy a rendszeres testmozgás, amelyek mind segíthetik a kortizol szint csökkentését.

