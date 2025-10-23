„Elképesztően drága az omlett, ahhoz képest mi van benne” – Ezen nyernek a legtöbbet az éttermek

Ha étterembe mész, tisztában vagy vele, hogy meg kell fizetned a kényelem árát. De vannak olyan ételek, amelyek tényleg irreálisan túlárazottak, vagyis, ha próbálsz odafigyelni a büdzsédre, ezeket inkább otthon készítsd el, amikor megkívánod őket.
1/7 Edamame
A Forbes szerint a sós, pikáns edamame, ami csak úgy eteti magát valószínűleg egy nagy zacskó fagyasztott babként indult, ami az étteremnek mindössze nagyjából 700 Ft-ba kerül fél kilónként. Egy kis szójaszósz és só az étterem költségvetésében szinte nem is érzékelhető tétel, ami azt jelenti, hogy a 2500 forintos adag körülbelül 12,5-szer többe kerül, mint az étel tényleges ára.
2/7 Guacamole
A guacamole mindenhol extrának számít, és el is fogadjuk, hogy ez olyan kis luxus, amiért többet kell fizetnünk - de tudtad, hogy mennyivel többet? Ha a burrito-kocsmákban egyetlen kanál guacamole 700 forintnak megfelelő összegbe kerül, akkor 250 százalékos felárat kapunk - és akkor még nem is beszéltünk a 4700 forintos guacamole-tálakról.
Tudjuk, hogy egy villásreggelin kevés csábítóbb dolog van, mint egy nagy halom gőzölgő palacsinta, de jobban teszed, ha az otthoni, lustálkodós vasárnapokon magadnak készíted el ezt az ételt. Egy adag palacsinta (ami, emlékeztetőül, valójában csak egy alig néhány olcsó összetevőkből áll: liszt, szódabikarbóna, tojás és tej) mindössze 23 centbe kerül. Egy étteremben azonban már 6 dollárért kerül a tányérodra. Annyi csokoládéforgácsot, tejszínhabot és epret adhatsz hozzá, amennyit csak akarsz, és még mindig jobb üzletet köthetsz a pizsamádban.