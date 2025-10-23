„Elképesztően drága az omlett, ahhoz képest mi van benne” – Ezen nyernek a legtöbbet az éttermek

Tudjuk, hogy egy villásreggelin kevés csábítóbb dolog van, mint egy nagy halom gőzölgő palacsinta, de jobban teszed, ha az otthoni, lustálkodós vasárnapokon magadnak készíted el ezt az ételt. Egy adag palacsinta (ami, emlékeztetőül, valójában csak egy alig néhány olcsó összetevőkből áll: liszt, szódabikarbóna, tojás és tej) mindössze 23 centbe kerül. Egy étteremben azonban már 6 dollárért kerül a tányérodra. Annyi csokoládéforgácsot, tejszínhabot és epret adhatsz hozzá, amennyit csak akarsz, és még mindig jobb üzletet köthetsz a pizsamádban.



