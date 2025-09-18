A legpazarlóbb országok: TOP 10 ország, ahol a legtöbb élelmiszert dobják ki
A legpazarlóbb országok: TOP 10 ország, ahol a legtöbb élelmiszert dobják ki

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.18.

Míg számos, fejlett, nyugati országban a túlsúly, az elhízás okoz komoly egészségügyi kockázatot, addig a Föld másik felén rendszeresen az éhezésbe halnak bele az emberek.

Különösen szomorú ez a tény annak tudatában, hogy az élelmiszerpazarlás a bolygónk egyik legégetőbb kérdése. Nagymamám mondata, miszerint „kenyeret soha nem dobunk ki” sokszor cseng a fülemben. Nem is sejtette, mennyire fontos dologra tanított meg!

Manapság az élelmiszerpazarlás minden szinten jellemző a társadalmunkra: otthon, a gazdaságokban, az ipari létesítményekben egyaránt megtalálható ez a globálisan is hatalmas probléma. A Trendrr Magazin összegyűjtötte, mely országokban dobták ki a legtöbb élelmiszert (2 éves statisztika):

10. Norvégia

A nemzeti statisztikák szerint fejenként több mint 620 kilogramm élelmiszer kerül a hulladékba Norvégiában egy év alatt, ami összesen 335 000 tonna élelmiszert jelent. Mindez annak fényében különösen fájó, hogy többnyire importált élelmiszerekről van szó, tehát a pazarláshoz a szállítás során keletkezett károsanyag-kibocsátás is csatlakozik.

