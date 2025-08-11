Színek, amik azt súgják: jó itt lenni – Így varázsolhatsz hívogató otthont

istockphoto.com / ruizluqepaz

Vannak színek, amiktől sokkal hívogatóbbnak tűnik az otthonod és vannak, amik zorddá és barátságtalanná tehetik a helyiségeket. A 2024-es trendszínekben az előbbi érzékelhető, vagyis nagyon kellemes, otthonos környezetet képesek teremteni. Ha épp festés, vagy lakásfelújítás előtt állsz, érdemes a következő árnyalatokon is elgondolkodnod.

1/5 Rózsaszín vöröses tónussal

Ez a szín nem való mindenkinek és elsőre nagyon soknak is tűnhet, ugyanakkor mivel meleg és kellemes, nagyon csalogató atmoszférát tudsz vele teremteni. A szín a napfénytől függően változik, ugyanakkor egy biztonságos, meleg, de inspiráló környezetet alakíthatsz ki vele. Nem feltétlenül kell a falat ilyen színűre festened, néhány függöny, egy-egy kép, vagy bútordarab segíthet becsempészni az otthonodba.

