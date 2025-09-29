Mit kezdj a körmöddel, ha várandós vagy? 5 manikűr tipp, ha ápolt és egészséges körmöket szeretnél

A terhesség egy különleges időszak, amikor az emberi test számos változáson megy keresztül. Az egyik ilyen változás, amely gyakran szem elől téveszthető, a körmök állapotának és megjelenésének megváltozása. Várandósként az ember fokozottan ügyel arra, hogy minden lehetséges módon védje és támogassa magát és babáját. Lássuk, hogyan hozhatod ki a legjobbat körmeidből ebben a különleges életszakaszban!

Hidratálás és táplálás

A terhesség alatt a bőr és a körmök gyakran tapasztalnak szárazságot és törékenységet. Ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő hidratálást biztosíts körmeidnek.

Olyan körömápoló olajokat vagy krémeket válassz, amelyek természetes összetevőkből állnak, például avokádó-, mandula- vagy jojobaolajat tartalmaznak. Ezek a természetesen hidratáló olajok fokozatosan javítják a körmök rugalmasságát és ellenállóságát.

Emellett az étrendeddel is támogathatod körmeid egészségét. Fokozd a vitamin- és ásványi anyag bevitelt, különösen a B-vitaminok, cink és a szilícium fontosak. Ezek a tápanyagok elősegítik a gyorsabb körömnövekedést és megelőzik a töredezést.

