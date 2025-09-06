“Ha nem én csinálom, biztos nem lesz jó”–Lehet, hogy te is kontrollmániás vagy?

A modern világ alapvetően megköveteli tőlünk, hogy egyes területeken, mint a munkahely, család, vagy akár a szabadidős tevékenységek tervezése, rendszerezettek legyünk. Azonban, ha észrevetted, hogy a napi rutinoddá vált a túlzott szervezés, a mások döntéseinek ellenőrzése vagy a környezeted minden egyes részletére való túlzó odafigyelés, akkor előfordulhat, hogy a kontrollmánia áldozata lettél.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A mai világban teljesen természetes, hogy igyekszünk rendszert vinni a káoszba. Dolgozunk, szervezünk, intézünk, listázunk, naptárazunk. A legtöbben úgy érezzük, muszáj kézben tartanunk a dolgainkat, különben minden szétesik. De mi történik, ha ez a szervezés már nem megkönnyíti az életünket, hanem inkább feszültté tesz? Ha úgy érezzük, csak akkor lesz minden rendben, ha mi intézünk mindent?

Ekkor lép be az életünkbe észrevétlenül a kontrollmánia. Ez nem egyszerű maximalizmus vagy “praktikus gondolkodás”. Ez már az a pont, amikor úgy érzed, képtelen vagy lazítani, mert állandóan azon kattogsz, mit kellene jobban, másképp, pontosabban csinálni. És igen, ez hosszú távon nagyon kimerítő.

Honnan tudod, hogy te is kontrollmániás vagy?

Nem mindig könnyű felismerni, ha valaki kontrollmániás. Sőt, sokszor dicséretet is kapunk érte: „olyan megbízható vagy”, „rád mindig lehet számítani”, „te mindent észben tartasz”. Mások ezeket olvassák Héttel osztható évek az életünkben. Különleges jelentőséggel bírnak Ne emeld meg a hangod! 5 panasz a főnöködnek, amivel magadnak ártasz Ez vár ránk október második felében, a bolygóállások szerint Nyár végi szerelmi horoszkóp: tartogat még izgalmakat ez a hónap?

De ha jobban megnézzük, nem feltétlenül a segítőkészség hajt minket, hanem a félelem. Félelem attól, hogy valami nem úgy történik, ahogy mi elképzeltük – és ez kibillent minket az egyensúlyunkból.

Ha például kiborulsz attól, hogy a párod máshogy hajtja össze a törölközőket, vagy újra megcsinálod, amit a kollégád már elintézett, mert “nem elég alapos”, akkor ott valami többről van szó. Ha nem tudsz nyugodtan leülni egy filmhez, amíg nincs rend a lakásban, ha zavar, ha valaki meglepetéssel készül, mert nem te irányítod, vagy ha az utazásoknál te készíted a programtervet percre pontosan – és ideges leszel, ha valami csúszik –, akkor lehet, hogy nem csak „szervezett típus” vagy, hanem a kontrollmánia egyik formájával küzdesz.

istockphoto.com

A cikk folytatódik, lapozz!