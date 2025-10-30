Két évtizede vagyunk együtt – ez a 6 szokás segített, hogy erősebbek legyünk együtt

Amikor 20 éves koromban összejöttünk, még fogalmunk sem volt arról, milyen hosszú és kanyargós utat járunk majd be együtt. Mostanában viszont egyre több válásról hallunk, ami arra késztetett, hogy belegondoljak: mi az, ami minket eddig megtartott?

Amikor 20 éves koromban összejöttünk, még fogalmunk sem volt arról, milyen hosszú és kanyargós utat járunk majd be együtt. A kapcsolatunk története – legalábbis számomra – valahol a tinédzserkori bizonytalanság és a felnőtté válás nagy döntései között íródott, és még ma is pörög a maga minden változásával, kihívásával és ajándékával együtt. Szinte együtt nőttünk fel: túléltük a távkapcsolatot, két ház felújítását, megtapasztaltuk a gyermekáldás örömeit és nehézségeit. Közben pedig rengeteget tanultunk arról, hogyan lehetünk egymás mellett hosszú távon társak, barátok és bizalmasok is.

Mostanában viszont egyre több válásról vagy éppen „kirakatkapcsolatról” hallunk magunk körül. Régi barátok szakítanak, olyan párok, akikről azt hittük, hogy mindent kibírnak. Furcsa érzés: még ott voltunk az esküvőjükön, együtt táncoltunk hajnalig, és most a semmiből bejelentik, hogy vége köztük mindennek. Ez akaratlanul is arra késztetett, hogy belegondoljak: vajon mi az, ami minket eddig megtartott, és miért érzem azt, hogy erősebbek vagyunk, mint valaha?

Sajnos előre le kell szögeznem, nincs nálam a titkos recept, ami mindenki számára garantálná a boldogságot, de lassan két évtizede jól működik a kapcsolatunk. És ha visszanézek, világosan látom, hogy vannak szokások, rutinok és apró gesztusok, amik erősebbé tettek minket.

Nem kell mindent kimondani

A kapcsolatunk elején sokszor féltem megszólalni. Bármi is volt a gondom, inkább elfojtottam, vagy a barátnőimmel beszéltem meg. Aztán egyszer csak átestem a ló túloldalára: úgy éreztem, mindent ki kell mondanom, különben nem lesz őszinte a kapcsolatunk. Egy idő után azonban rájöttem, hogy a nyers őszinteség néha épp annyira rombolhat, mint a hallgatás és az aranyközépút valahol a két véglet között található.

Mára megtanultam mérlegelni: tényleg fontos, amit mondani akarok, vagy csak a fáradtság, a türelmetlenség beszél belőlem? Ha olyan volumenű dologról van szó, minthogy a bögre rossz helyen van, akkor inkább az egészet elengedem. (Ugyanis már tudom, mennyi hasonló rutinom van nekem is, amit jó, hogy nem hánytorgatnak folyton fel számomra.) De ha valami mélyebb, hosszabb távon is számító dologról van szó, akkor nem félek róla beszélni. Nem söpörjük szőnyeg alá a gondokat, de nem is dramatizálunk mindent. Így lett sokkal békésebb a kapcsolatunk: megtanultuk, hogy néha a csend is szeretet lehet.

