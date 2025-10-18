„Ma mikor voltál büszke saját magadra?” 10 kérdés, amit fel kell tenned a gyerekednek, mikor hazajött az iskolából

\r\n\r\nEzekre pedig nehéz felhúzni egy komplett beszélgetést, ami segít újra kapcsolódni a hosszú, húzós munkanapok után. Ha tényleg többet szeretnél megtudni gyermeked mindennapjairól, érdemes másként feltenned kérdéseidet!\r\n\r\n \r\n\r\nAmy Morin, pszichoterapeuta, a Psychology Today egyik szerzője szerint a megfelelően megfogalmazott kérdések sokkal többet elárulnak a gyerekek napjáról, mint a megszokott sablonok. Össze is gyűjtött nekünk 10 kérdést, amelyek segíthetnek megnyílni a gyermekeknek és hozzájárulnak, hogy mélyebb beszélgetéseket tudjunk folytatni velük.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":487070}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nKi ne tette volna már fel a kérdést: „Milyen volt ma a suliban?” Minden szülő szeretné hallani, hogy érezte magát gyermeke az iskolában, azonban erre a kérdésre jellemzően egy-kétszavas válaszok érkeznek.\r\n\r\n \r\n\r\nEzekre pedig nehéz felhúzni egy komplett beszélgetést, ami segít újra kapcsolódni a hosszú, húzós munkanapok után. Ha tényleg többet szeretnél megtudni gyermeked mindennapjairól, érdemes másként feltenned kérdéseidet!\r\n\r\n \r\n\r\nAmy Morin, pszichoterapeuta, a Psychology Today egyik szerzője szerint a megfelelően megfogalmazott kérdések sokkal többet elárulnak a gyerekek napjáról, mint a megszokott sablonok. Össze is gyűjtött nekünk 10 kérdést, amelyek segíthetnek megnyílni a gyermekeknek és hozzájárulnak, hogy mélyebb beszélgetéseket tudjunk folytatni velük.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":487070}; dataLayer.push( dataLayer_content );
„Ma mikor voltál büszke saját magadra?” 10 kérdés, amit fel kell tenned a gyerekednek, mikor hazajött az iskolából
iStock

„Ma mikor voltál büszke saját magadra?” 10 kérdés, amit fel kell tenned a gyerekednek, mikor hazajött az iskolából

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.18.

Ki ne tette volna már fel a kérdést: „Milyen volt ma a suliban?” Minden szülő szeretné hallani, hogy érezte magát gyermeke az iskolában, azonban erre a kérdésre jellemzően egy-kétszavas válaszok érkeznek.

Ezekre pedig nehéz felhúzni egy komplett beszélgetést, ami segít újra kapcsolódni a hosszú, húzós munkanapok után. Ha tényleg többet szeretnél megtudni gyermeked mindennapjairól, érdemes másként feltenned kérdéseidet!

Amy Morin, pszichoterapeuta, a Psychology Today egyik szerzője szerint a megfelelően megfogalmazott kérdések sokkal többet elárulnak a gyerekek napjáról, mint a megszokott sablonok. Össze is gyűjtött nekünk 10 kérdést, amelyek segíthetnek megnyílni a gyermekeknek és hozzájárulnak, hogy mélyebb beszélgetéseket tudjunk folytatni velük.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 „Mi volt a napod legjobb része?”

„Mi volt a napod legjobb része?”
Ez a kérdés arra ösztönzi a gyermekedet, hogy visszaemlékezzen napja pozitív élményeire. Lehet, hogy a tanórák közti szünetben történt vele valami vicces vagy egy érdekes órai feladattal találkozott… A lényeg, hogy ezzel a kérdéssel segítesz neki észrevenni a jót a napjában, akkor is, ha talán összességében nincs túl jó kedve.

2/10 „Mi lepett meg a legjobban?”

„Mi lepett meg a legjobban?”
Ezzel a kérdéssel olyan részleteket hozhatsz felszínre, amelyeket magától talán el sem mesélne. Lehet, hogy egy váratlan tanári bejelentés, egy érdekes kísérlet vagy egy új barát volt a napja legmeglepőbb része? A meglepetések mindig izgalmas témát szolgáltatnak, és gyakran a legjobb beszélgetéseket indítják el.

3/10 „Büszke voltál ma valakire, valamire?”

„Büszke voltál ma valakire, valamire?”
Ez a kérdés nemcsak a gyermek szociális készségeit fejlesztheti, hanem arra is ösztönzi, hogy még jobban figyeljen másokra. Amikor elgondolkodik azon, hogy kire vagy éppen mire büszke, megtanulja értékelni mások sikereit is, nem csak a sajátját. Ez a kérdés egyben rámutat, hogy a barátok támogatása és a közösségi érzés mennyire fontos része az iskolai életnek.

