„Ma mikor voltál büszke saját magadra?” 10 kérdés, amit fel kell tenned a gyerekednek, mikor hazajött az iskolából

Ki ne tette volna már fel a kérdést: „Milyen volt ma a suliban?” Minden szülő szeretné hallani, hogy érezte magát gyermeke az iskolában, azonban erre a kérdésre jellemzően egy-kétszavas válaszok érkeznek.

Ezekre pedig nehéz felhúzni egy komplett beszélgetést, ami segít újra kapcsolódni a hosszú, húzós munkanapok után. Ha tényleg többet szeretnél megtudni gyermeked mindennapjairól, érdemes másként feltenned kérdéseidet!

Amy Morin, pszichoterapeuta, a Psychology Today egyik szerzője szerint a megfelelően megfogalmazott kérdések sokkal többet elárulnak a gyerekek napjáról, mint a megszokott sablonok. Össze is gyűjtött nekünk 10 kérdést, amelyek segíthetnek megnyílni a gyermekeknek és hozzájárulnak, hogy mélyebb beszélgetéseket tudjunk folytatni velük.