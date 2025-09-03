Kényszerrel kezdődött, ma már a saláta az étkezéseim fénypontja

Ha évekkel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy a saláta lesz az egyik kedvenc ételem, valószínűleg csak mosolygok egyet. Sokáig én is úgy gondoltam rá, mint valami mellékes zöldségkupacra a tányér szélén – jó esetben frissítő, de semmiképp sem laktató. Nem is tudtam, mennyire tévedek.

Amikor glutén- és tejérzékenységet diagnosztizáltak nálam, új alapokra kellett helyeznem az étkezéseimet. Eleinte kihívásnak tűnt, később viszont lehetőséggé vált: megismerhettem az ételek valódi minőségét, és megtanultam, hogyan tápláljam a testem tudatosan. Ebben a folyamatban pedig a saláta – meglepetésemre – nemhogy háttérszereplő maradt, hanem egyre inkább főszereplővé vált. Ma már el sem tudom képzelni a napjaimat nélküle.

Kényszerből született az értékes felismerésem

A glutén- és tejmentes étrendre való áttérés elsőre korlátnak tűnt, de idővel lehetőséggé vált. Megtanultam új alapanyagokat használni, új ízeket felfedezni, és ami a legfontosabb: figyelni a testemre. A tudatosság, ami eleinte szinte csak a „mit nem ehetek?” kérdésről szólt, később átfordult abba, hogy „mit ehetek, ami valóban jót tesz nekem?”.

A saláták pedig szépen lassan bekúsztak a mindennapjaimba – először óvatosan, majd egyre nagyobb szerepet kapva. Rájöttem, hogy a saláta nem kell, hogy egyenlő legyen a „csak valami zölddel". Egy jól összeállított saláta komplex, tápláló, sőt, akár laktató főétel is lehet.

