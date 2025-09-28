Új kutatás: ha este leteszed a mobilod, javulni fog a bélflórád
iStock

Új kutatás: ha este leteszed a mobilod, javulni fog a bélflórád

Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

A technológia fejlődésével ma már szinte elképzelhetetlen az életünk képernyők nélkül. Legyen szó munkahelyi monitorról, okostelefonról vagy televízióról, elkerülhetetlenül találkozunk a kék fénnyel, amely nemcsak a szemünket fáraszthatja el, hanem az egészségi állapotunkra is hatással lehet. Az utóbbi években számos kutatás foglalkozott azzal, hogyan befolyásolja ez a fényforrás a cirkadián ritmust és az alvás minőségét, de egy új tanulmány érdekes szempontból közelített a kérdéshez, azt vizsgálva, hogyan hat a kék fény az emésztőrendszerünkre, konkrétan a bélflóra egyensúlyára.

A bélflórád az egészséged záloga

A bélflóra, vagy más néven a mikrobiom, az emberi emésztőrendszerben élő mikroorganizmusok összessége. Ezek a baktériumok olyan funkciókat töltenek be, amelyek nélkülözhetetlenek az egészség megőrzésében. Segítenek az étel lebontásában, vitaminokat termelnek, aktivizálják az immunrendszert, és védelmet nyújtanak a kórokozókkal szemben.

Az utóbbi évek kutatásai egyre inkább arra mutatnak rá, hogy a bélflóra összetételének változásai komoly összefüggést mutatnak különféle egészségügyi problémákkal, úgymint az elhízás, a cukorbetegség, a depresszió vagy akár az autoimmun betegségek.

