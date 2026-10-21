„Jobb volt, mielőtt te idejöttél” – a mellbevágó szavak, amiket sosem akartam hallani

A konyhapulton még ott álltak a kiflis zacskók, amiket aznap reggel vettem, amikor Lackó este, vacsora közben letette a kanalát, és annyit mondott: jobb volt, mielőtt te idejöttél. Nem kiabálva, nem dühösen. Inkább úgy, ahogy az ember egy tényt közöl, amit már régóta forgat magában.
Hat hónapja próbáltam megtalálni a helyemet
Hat hónapja laktam náluk, apjánál és a fiánál, egy kertvárosi házban, ahova a saját bútoraim fele sem fért be. A szekrényem felét Lackó régi Lego-dobozai foglalták el, mert a kis szobájában nem volt hova tenni őket, és én hagytam, mert nem akartam azzal kezdeni a közös életünket, hogy elpakolom a holmiját. Azt hittem, ez idő kérdése. Azt hittem, ha elég sokáig főzök neki palacsintát, elég sokszor viszem el edzésre, előbb-utóbb a helyemre kerülök a fejében is, nem csak a házban.
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