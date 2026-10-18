október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
október 18. Lukács napja Ma: 20°C Holnap: 17°C ☁️
„Jó volt, amíg el nem kezdett felnőni” – Férfiak történetei, akik sokkal fiatalabb nővel jártak
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Jó volt, amíg el nem kezdett...

„Jó volt, amíg el nem kezdett felnőni” – Férfiak történetei, akik sokkal fiatalabb nővel jártak

Szőke Angéla
Írta 2026.10.18.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Milyen hatással van az idősebb férfiakra egy ifjú hölgyemény? Olvasóink névtelen vallomásai meglepő, olykor szívszorító, néha mégis megmosolyogtató történeteket tárnak elénk a korkülönbséggel terhelt kapcsolatokról.

Tranzakció

Csak a pénzemért volt velem és én tudtam ezt. Nyilvánvalóan nem kavart volna egy apjakorú pasival, ha nem éri meg neki anyagilag, de én nem bántam, jól éreztük magunkat együtt. Tisztában voltam vele, hogy nem leszünk együtt az örökkévalóságig, de pont ez a tudat, ez a „lejárati dátum” adott külön izgalmat a kapcsolatunknak. A helyzet az, hogy már 18 éve vagyunk együtt – ő most 44 éves, én 62 – és még mindig nem akar elhagyni, úgyhogy boldog vagyok.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Soha többet

Két hónap együttlét után egy nap belémhasított, hogy a barátnőm pár évvel fiatalabb, mint a legidősebb lányom. A gondolatra rosszul lettem, majdnem elhánytam magam. A lányt elhajtottam és megfogadtam, hogy soha többet nem kezdek olyan fiatal nővel, aki a gyerekem lehetne.

Nem is tudom, mi ütött belém, talán imponált, hogy még mindig fel tudok szedni egy huszonéves csajt, és ilyen szánalmas módon akartam kezelni az életközepi válságom? Mindegy, szégyellem az egészet és többször nem fordul elő.

Olvass még a témában

Sármos, középkorú férfi öltönyben
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Ezeket olvassák most

4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki utál téged – de a szemedbe mosolyog

4 mimikai jel, ami leleplezi, ha valaki utál téged – de a szemedbe mosolyog

Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

Ragacsos a konyhaszekrény ajtaja? Így tisztítsd meg egyszerűen

Ragacsos a konyhaszekrény ajtaja? Így tisztítsd meg egyszerűen

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.