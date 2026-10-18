„Jó volt, amíg el nem kezdett felnőni” – Férfiak történetei, akik sokkal fiatalabb nővel jártak

Milyen hatással van az idősebb férfiakra egy ifjú hölgyemény? Olvasóink névtelen vallomásai meglepő, olykor szívszorító, néha mégis megmosolyogtató történeteket tárnak elénk a korkülönbséggel terhelt kapcsolatokról.

Tranzakció

Csak a pénzemért volt velem és én tudtam ezt. Nyilvánvalóan nem kavart volna egy apjakorú pasival, ha nem éri meg neki anyagilag, de én nem bántam, jól éreztük magunkat együtt. Tisztában voltam vele, hogy nem leszünk együtt az örökkévalóságig, de pont ez a tudat, ez a „lejárati dátum” adott külön izgalmat a kapcsolatunknak. A helyzet az, hogy már 18 éve vagyunk együtt – ő most 44 éves, én 62 – és még mindig nem akar elhagyni, úgyhogy boldog vagyok.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Soha többet

Két hónap együttlét után egy nap belémhasított, hogy a barátnőm pár évvel fiatalabb, mint a legidősebb lányom. A gondolatra rosszul lettem, majdnem elhánytam magam. A lányt elhajtottam és megfogadtam, hogy soha többet nem kezdek olyan fiatal nővel, aki a gyerekem lehetne.

Nem is tudom, mi ütött belém, talán imponált, hogy még mindig fel tudok szedni egy huszonéves csajt, és ilyen szánalmas módon akartam kezelni az életközepi válságom? Mindegy, szégyellem az egészet és többször nem fordul elő. Olvass még a témában „Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg „A menyasszony ragaszkodott hozzá, hogy csak ő viseljen sminket az esküvőn” – Bicskanyitogató lagzis sztorik „Nem várhatod el, hogy 30 felett ne legyen múltja” – Lehet, hogy te vagy túl válogatós? „A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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