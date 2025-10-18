Elképesztően jó dolgok történnek a testedben, ha jéghideg vízben zuhanyzol
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Elképesztően jó dolgok történnek a...

Elképesztően jó dolgok történnek a testedben, ha jéghideg vízben zuhanyzol

Farkas Izabella
Írta 2025.10.18.

Sokan vallják, hogy a jéghideg vízzel való zuhanyzás csak egy őrült trend, de valójában egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá a módszer előnyeit. Mondjuk ki őszintén, a jéghideg vízzel találkozni először ijesztően hathat, de hamar kiderül, hogy ez a rutin egy új fejezetet nyithat az egészséges életmódunkban.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Fokozza az immunrendszert

Egy szervezetünk egészségét alapvetően meghatározó tényező az immunrendszer hatékonysága. A rendszeres jéghideg vízzel való zuhanyzás bizonyítottan segít abban, hogy ellenállóbbá váljunk a különböző betegségekkel szemben, így kevesebbet betegeskedjünk.

A hideg víz hatására ugyanis a vérkeringés felgyorsul, ami fokozza a vér által szállított oxigén és tápanyagok eljutását a sejtekhez.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje

5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje
Ezt hozza 2025. október 18. a numerológia szerint – lépj bátran, a szíved mutat irányt

Ezt hozza 2025. október 18. a numerológia szerint – lépj bátran, a szíved mutat irányt
A 8 leghatásosabb ásványkő és kristály, ha besegítenél az univerzumnak

A 8 leghatásosabb ásványkő és kristály, ha besegítenél az univerzumnak
Levágattam a hajam és elképesztő, miket mondtak nekem az emberek. 10 szomorú tapasztalat

Levágattam a hajam és elképesztő, miket mondtak nekem az emberek. 10 szomorú tapasztalat
Így hatnak ránk a szobanövények – 5 ok, amiért életünk részei kell legyenek

Így hatnak ránk a szobanövények – 5 ok, amiért életünk részei kell legyenek
Károsíthatja a gőztisztítás a fugát? Ezt mondják a szakértők

Károsíthatja a gőztisztítás a fugát? Ezt mondják a szakértők
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK