Elképesztően jó dolgok történnek a testedben, ha jéghideg vízben zuhanyzol

Sokan vallják, hogy a jéghideg vízzel való zuhanyzás csak egy őrült trend, de valójában egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá a módszer előnyeit. Mondjuk ki őszintén, a jéghideg vízzel találkozni először ijesztően hathat, de hamar kiderül, hogy ez a rutin egy új fejezetet nyithat az egészséges életmódunkban.
Fokozza az immunrendszert
Egy szervezetünk egészségét alapvetően meghatározó tényező az immunrendszer hatékonysága. A rendszeres jéghideg vízzel való zuhanyzás bizonyítottan segít abban, hogy ellenállóbbá váljunk a különböző betegségekkel szemben, így kevesebbet betegeskedjünk.