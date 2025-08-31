Ez a japán módszer segít rendet tenni a fejedben is, nem csak a fiókban
istockphoto.com

Ez a japán módszer segít rendet tenni a fejedben is, nem csak a fiókban

Farkas Izabella
Írta 2025.08.31.

A japán kultúra egyik legfontosabb alapelve a rend és a tisztaság, amely nem csupán a fizikai térben, hanem az elmében is jelen van. Sokan úgy vélik, hogy a külső környezetünk állapota közvetlenül tükrözi a belső világunk rendezettségét. Hiszen ha a környezetünk kaotikus, gyakran az elménk is ugyanolyan zavaros és rendetlen. Ez a felismerés vezetett el sokakat a japán rendteremtési módszerekhez.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A legismertebb talán Marie Kondo módszere, mely a KonMari nevet viseli. Ennek lényege, hogy nem csupán tárgyainkat rendszerezzük, hanem érzelmi és mentális szinten is megtisztulunk. Ez a módszer különösen hasznos lehet azok számára, akik stresszes életet élnek, folyamatosan döntéseket hoznak, és gyakran érzik magukat túlterheltnek.

Az engedés művészete

A rendteremtés első lépése az elengedés. Kondo módszere szerint ahhoz, hogy igazán rendezetten élhess, meg kell szabadulnod azoktól a dolgoktól, amelyek nem okoznak örömöt. Ez a szemlélet segít átgondolni, valójában mi az, ami igazán fontos számunkra, és mi az, amitől csak nehezen, de el kell búcsúznunk.

Természetesen ez nem csupán a fiókok mögött porosodó régi dolgokra érvényes, hanem a fejünkben keringő kósza gondolatokra is. Az elengedés segít megszabadulni a felesleges lelki terhektől, és megtisztítja az elménket, hogy helyet adhassunk az új, pozitív élményeknek és ötleteknek.

https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/hagyom%C3%A1nyos-jap%C3%A1n-szoba-gm1438733154-479167128

