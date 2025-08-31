Ez a japán módszer segít rendet tenni a fejedben is, nem csak a fiókban

A legismertebb talán Marie Kondo módszere, mely a KonMari nevet viseli. Ennek lényege, hogy nem csupán tárgyainkat rendszerezzük, hanem érzelmi és mentális szinten is megtisztulunk. Ez a módszer különösen hasznos lehet azok számára, akik stresszes életet élnek, folyamatosan döntéseket hoznak, és gyakran érzik magukat túlterheltnek.
Az engedés művészete
A rendteremtés első lépése az elengedés. Kondo módszere szerint ahhoz, hogy igazán rendezetten élhess, meg kell szabadulnod azoktól a dolgoktól, amelyek nem okoznak örömöt. Ez a szemlélet segít átgondolni, valójában mi az, ami igazán fontos számunkra, és mi az, amitől csak nehezen, de el kell búcsúznunk.
Természetesen ez nem csupán a fiókok mögött porosodó régi dolgokra érvényes, hanem a fejünkben keringő kósza gondolatokra is. Az elengedés segít megszabadulni a felesleges lelki terhektől, és megtisztítja az elménket, hogy helyet adhassunk az új, pozitív élményeknek és ötleteknek.
