Így készül a cukor- és tartósítószermentes szilvalekvár

Bár a különböző lekvárok elkészítése nem éppen a türelmetlenek kedvenc időtöltése, és valljuk be, a hőség sem áll az oldalunkon, már ami a pozitívumokat illeti, de mégis, a nyári rituálék egyik közkedvelt momentuma a lekvárfőzés. Az ínycsiklandó gyümölcslekvárokkal számos dolog ízesíthető, sütemények és édességek tucatjai állnak rendelkezésünkre, melyek hívogatóan várják, hogy megtöltsük őket lekvárral. Úgyhogy, élő a befőttesüvegekkel és lekvárfőzésre fel!

Az egyes lekvárfajták között külön csoportot képez a mennyei szilvalekvár, mely a gyümölcs aprított húsából készül, a végeredmény pedig ízletes kékes-barnás színű kenhető csoda. Míg más lekvárok többféle gyümölcsmixből is készülhetnek, úgy a szilvalekvár alapanyaga csakis a szilva, melyen kívül más gyümölcs nem is adható igazán a lekvárhoz. Akkor lesz igazi szilvalekvár a szilvalekvár, ha csak és kizárólag a lila gyümölcs alkotja.

A szilvalekvár csodás hatásai egészségünkre

A nem csupán önmagában, hanem lekvárként is nagyon finom szilva számos jótékony hatással van szervezetünk egészére nézve. Gazdag A-, C- és E-vitaminban, illetve antioxidánsokban, melynek segítségével felveszi a harcot a szabadgyökökkel szemben, így a rákmegelőzés egyik fontos alappillére.

A szilva fogyasztását – így a lekvárt is – sokszor ajánlják vérszegényeknek, ugyanis nagyon gazdag vasban, de mellette sok magnéziumot, káliumot és kalciumot is tartalmaz. Mivel a szilva bővelkedik rostokban, ezért emésztésünket jótékonyan befolyásolja és beleink általános állapotára is pozitív hatást gyakorol.