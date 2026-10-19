október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☁️
október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☁️
„Inkább mindenkinek azt mondjuk, hogy Tinderen találkoztunk” – Ismerkedések, amik túl kínosak, hogy bevalljuk őket
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Inkább mindenkinek azt mondjuk, hogy...

„Inkább mindenkinek azt mondjuk, hogy Tinderen találkoztunk” – Ismerkedések, amik túl kínosak, hogy bevalljuk őket

Schuster Borka
Írta 2026.10.19.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

„És ti hogyan ismerkedtetek meg?" – ez a kérdés általában ártatlan beszélgetésindító, de néha igazi darázsfészekbe nyúlunk vele.

Három olvasónk számolt be olyan ismerkedésekről, amelynek a valódi történetét azóta sem szívesen hozzák szóba.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum

„Azt hittem, csak féltékennyé akar tenni valakit”

Szerelmespár öleli egymást a szabadban
Unsplash

„Egy barátnőm születésnapi buliján találkoztam először a férjemmel”mondja a 29 éves Eszter. „Egész este beszélgettünk, nagyon jól kijöttünk, és amikor megkérdeztem, van-e barátnője, azt mondta, hogy nincs. Később viszont láttam, hogy valaki többször is hívja, és amikor rákérdeztem, csak annyit mondott, hogy ‘egy lány, akivel régebben kavart’.

Másnap este kaptam tőle egy üzenetet, hogy találkozzunk. Én közben a barátnőmtől megtudtam, hogy korábban volt egy komolyabb kapcsolata, ami elég csúnyán ért véget. A barátnőm azt is hozzátette, hogy az exe állítólag aznap este ott volt a buliban, és látta, hogy a férfi velem beszélget.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek a nyár vége váratlan bőséget tartogat

Ezeket olvassák most

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak

„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak

4 csillagjegy, aki év végére sokkal jobb anyagi helyzetbe kerül

4 csillagjegy, aki év végére sokkal jobb anyagi helyzetbe kerül

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

A forró víz a legrosszabb – Burkolók elárulták, milyen hőmérsékletű vízzel tisztítsd a padlót

A forró víz a legrosszabb – Burkolók elárulták, milyen hőmérsékletű vízzel tisztítsd a padlót

Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot

Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.