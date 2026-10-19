„Inkább mindenkinek azt mondjuk, hogy Tinderen találkoztunk” – Ismerkedések, amik túl kínosak, hogy bevalljuk őket

„És ti hogyan ismerkedtetek meg?" – ez a kérdés általában ártatlan beszélgetésindító, de néha igazi darázsfészekbe nyúlunk vele.

Három olvasónk számolt be olyan ismerkedésekről, amelynek a valódi történetét azóta sem szívesen hozzák szóba.

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„Azt hittem, csak féltékennyé akar tenni valakit”

„Egy barátnőm születésnapi buliján találkoztam először a férjemmel” – mondja a 29 éves Eszter. „Egész este beszélgettünk, nagyon jól kijöttünk, és amikor megkérdeztem, van-e barátnője, azt mondta, hogy nincs. Később viszont láttam, hogy valaki többször is hívja, és amikor rákérdeztem, csak annyit mondott, hogy ‘egy lány, akivel régebben kavart’.

Másnap este kaptam tőle egy üzenetet, hogy találkozzunk. Én közben a barátnőmtől megtudtam, hogy korábban volt egy komolyabb kapcsolata, ami elég csúnyán ért véget. A barátnőm azt is hozzátette, hogy az exe állítólag aznap este ott volt a buliban, és látta, hogy a férfi velem beszélget. Olvass még a témában „Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod? „Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről „Hidd el, most tényleg minden más lesz!” – Az egyik legmanipulatívabb férjtípus az örök ígérgető „Az első randiról még sírva jöttem el, idén 10 éve leszünk házasok” – Kapcsolatok, amik reménytelenül indultak, mégis sikersztorik lettek

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