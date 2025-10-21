Íme az 5 kedvenc drogériás alapozónk – mindegyik barátságos árban

Az alapozó a smink egyik legfontosabb eleme, amely egységes tónust és friss, ápolt összhatást biztosít. Összegyűjtöttük az öt kedvenc drogériás alapozónkat, amelyek különböző bőrtípusokra és igényekre is tökéletesek.

Az alapozó a smink egyik legfontosabb eleme – ez adja az egész makeup megjelenésének alapját, a bőr egységes tónusát, és azt a bizonyos friss, ápolt összhatást. Ma már nem kell egy kisebb vagyont költeni ahhoz, hogy minőségi, tartós és természetes hatású alapozót találjunk: a drogériás kínálatban is rengeteg remek opció vár. Összegyűjtöttük az öt kedvencünket, amelyek különböző bőrtípusokra, igényekre és élethelyzetekre is szuperek – mégis mind megfizethetők.

L’ORÉAL PARIS Infaillible 32H Fresh Wear Make-Up – ha fontos a tartósság

Az Infaillible alapozó már évek óta a drogériás kínálat egyik legmegbízhatóbb darabja, és nem véletlenül. A Fresh Wear változat egy igazi mindenes: könnyű textúrája miatt szinte észrevétlenül simul a bőrre, ugyanakkor akár 32 órán át is tart, még melegben, edzés közben vagy hosszú munkanapokon is.

A formulája légáteresztő, nem tömíti el a pórusokat, és víz-, valamint izzadságálló is. Az eredmény természetes, enyhén fényes, egészséges finish – nem maszkos, hanem pont olyan, mintha „alapból" hibátlan bőröd lenne. Normál és kombinált bőrre különösen ajánlott, de a fedése rétegezhető, így problémásabb bőrön is jól teljesít.

