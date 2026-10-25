Így viseld és ezzel kombináld az ősz trendszínét, a burgundit

A burgundi az ősz egyik legnagyobb trendszíne, amely elegáns és karakteres megjelenést kölcsönöz. Fedezd fel, mivel kombináld, hogy a legtöbbet hozd ki ebből a különleges árnyalatból!

A burgundi a bordó és a lila határán egyensúlyozó, mély vörösesbarna árnyalat, amely a borvidékről kapta a nevét, és minden ősszel visszatér a divatlapok címoldalára. Nem véletlenül: ez a szín egyszerre melegít és fegyelmez, jól áll szinte mindenkinek, és bármilyen stílushoz igazítható egy szerény blúztól a teljes estélyi szettig.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kinek áll jól a burgundi?

A burgundi azok közé a ritka színek közé tartozik, amelyek szinte minden bőrtónushoz illeszkednek, csak az árnyalat intenzitását kell hozzáigazítani. A hidegebb, rózsás bőrűek a kékes alapú, sötétebb burgundiban mutatnak jól, míg a melegebb, olajos vagy barnás bőrtónushoz a barnás burgundi vagy a gesztenyésebb változat passzol inkább. Szőke és vörös hajhoz különösen jól érvényesül, mert kontrasztot ad az arcnak, de barna és fekete hajjal is harmonikus, letisztult összhatást kelt.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.