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Így viseld és ezzel kombináld az ősz trendszínét, a burgundit
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Így viseld és ezzel kombináld az ősz trendszínét, a burgundit

Szalai Dóra
Írta 2026.10.25.
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A burgundi az ősz egyik legnagyobb trendszíne, amely elegáns és karakteres megjelenést kölcsönöz. Fedezd fel, mivel kombináld, hogy a legtöbbet hozd ki ebből a különleges árnyalatból!

A burgundi a bordó és a lila határán egyensúlyozó, mély vörösesbarna árnyalat, amely a borvidékről kapta a nevét, és minden ősszel visszatér a divatlapok címoldalára. Nem véletlenül: ez a szín egyszerre melegít és fegyelmez, jól áll szinte mindenkinek, és bármilyen stílushoz igazítható egy szerény blúztól a teljes estélyi szettig.

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Kinek áll jól a burgundi?

A burgundi azok közé a ritka színek közé tartozik, amelyek szinte minden bőrtónushoz illeszkednek, csak az árnyalat intenzitását kell hozzáigazítani. A hidegebb, rózsás bőrűek a kékes alapú, sötétebb burgundiban mutatnak jól, míg a melegebb, olajos vagy barnás bőrtónushoz a barnás burgundi vagy a gesztenyésebb változat passzol inkább. Szőke és vörös hajhoz különösen jól érvényesül, mert kontrasztot ad az arcnak, de barna és fekete hajjal is harmonikus, letisztult összhatást kelt.

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