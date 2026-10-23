Így lesz vége csendesen egy kapcsolatnak – ez a hétköznapi szokás jelzi

Egy kapcsolat vége sokszor nem a szakítással kezdődik, hanem apró, jelentéktelennek tűnő változásokkal, amelyekre csak utólag ismerünk rá.

A fürdőszobai szokásunk volt a legárulkodóbb, csak akkor még nem tudtam olvasni belőle. Minden este, amikor megmostam a fogam, ő ott állt mellettem a tükör előtt, és elmesélte, mi történt vele napközben. Nem nagy dolgokat, csak hogy kikészítette egy kollégája, vagy hogy végre megjött a csomagja, amit két hete várt. Én bólogattam, közben kiköptem a fogkrémet a mosdóba, és ez volt a nap legmegszokottabb, legkevésbé izgalmas tíz perce. Pont ezért nem vettem észre, amikor ez a tíz perc elkezdett hiányozni.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor a megszokott beszélgetések helyét csend veszi át

Egyszer csak nem beszélt. Nem robbant be dühösen, nem közölte, hogy elege van, nem volt jelenet. Csak annyi történt, hogy ahol korábban mondatok voltak, most csend lett, és a csendet valahogy sikerült úgy betölteni, hogy ne legyen furcsa. Megkérdeztem, milyen volt a napja, és azt mondta, jó, semmi különös. Ennyi. Azt hittem, fáradt. Azt hittem, sok a munkája. Hónapokig hittem ezt, mert kényelmesebb volt, mint szembenézni azzal, hogy valójában egyszerűen nem akart már mesélni nekem semmiről.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.