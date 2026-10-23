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Így lesz vége csendesen egy kapcsolatnak – ez a hétköznapi szokás jelzi
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Így lesz vége csendesen egy kapcsolatnak – ez a hétköznapi szokás jelzi

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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Egy kapcsolat vége sokszor nem a szakítással kezdődik, hanem apró, jelentéktelennek tűnő változásokkal, amelyekre csak utólag ismerünk rá.

A fürdőszobai szokásunk volt a legárulkodóbb, csak akkor még nem tudtam olvasni belőle. Minden este, amikor megmostam a fogam, ő ott állt mellettem a tükör előtt, és elmesélte, mi történt vele napközben. Nem nagy dolgokat, csak hogy kikészítette egy kollégája, vagy hogy végre megjött a csomagja, amit két hete várt. Én bólogattam, közben kiköptem a fogkrémet a mosdóba, és ez volt a nap legmegszokottabb, legkevésbé izgalmas tíz perce. Pont ezért nem vettem észre, amikor ez a tíz perc elkezdett hiányozni.

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Egyszer csak nem beszélt. Nem robbant be dühösen, nem közölte, hogy elege van, nem volt jelenet. Csak annyi történt, hogy ahol korábban mondatok voltak, most csend lett, és a csendet valahogy sikerült úgy betölteni, hogy ne legyen furcsa. Megkérdeztem, milyen volt a napja, és azt mondta, jó, semmi különös. Ennyi. Azt hittem, fáradt. Azt hittem, sok a munkája. Hónapokig hittem ezt, mert kényelmesebb volt, mint szembenézni azzal, hogy valójában egyszerűen nem akart már mesélni nekem semmiről.

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