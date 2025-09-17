A föld leghosszabb életű emberei: így aktivizálják magukat

Neked milyen tevékenységek jutnak először az eszedbe, ha arról van szó, hogy mit tartasz edzésnek? Sokunknak a nagy intenzitású edzések, a jóga vagy a futás jut eszünkbe. Ha azonban megismered a kék zónákban élő emberek szokásait – vagyis azokét, akik átlagosan a leghosszabb ideig, nagyjából 10-12 évvel tovább élnek, mint bárki más a világon, talán a te edzéshez kapcsolódó gondolataid is megváltoznak.

A kék zónákban élő emberek egyik alapelve az, hogy a természetes mozgásformákat részesítik előnyben. A legtöbben nem hagyatkoznak edzőtermekre, nehéz súlyok emelésére vagy gyors futásra. Ehelyett úgy mozgatják át a testüket, mint ahogyan azt az őseink is tették. A kertben, otthon és a hétköznapi sétáikon, a lehető legkevesebb technológiai fejlesztéssel aktivizálják magukat. Mivel egyszerűbb tevékenységekről van szó, a testünkre és az elménkre is csodásan hathatnak.

Rendszeresen kertészkednek

A kék zónák egyik legkedveltebb mozgásformája a kertészkedés. Elvégre nyújtással, guggolással, emeléssel és izzadással jár, vagyis valóban átmozgatja a testünket. Még akkor is, ha szinte semmi nem tudsz a növényekről és a kertészkedésről, érdemes belevágnod.

Bár sokaknak nem a legszórakoztatóbb tevékenységek közé tartozik gyomlálni, ha úgy tekintesz rá, mint edzésre, máris sokkal motiválóbb lehet. Végeredményben pedig a kerted is szebb lesz tőle.

Ha eddig még nem szántad rá magad arra, hogy legalább néhány növényed legyen, akkor ültess paradicsomot, paprikát, vagy bármilyen finomságot, amit egyébként vásárolnál a boltban. Attól se riadj vissza, hogy fákat vagy bokrokat ültess. A folyamatos gondozásuk és karbantartásuk komoly munka, de minden kétséget kizáróan tökéletesen alkalmas arra, hogy mozogj, ahogyan azt a kék zónákban élő emberek is teszik.

