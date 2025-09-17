A föld leghosszabb életű emberei: így aktivizálják magukat

Címlap / Életmód / Egészség / A föld leghosszabb életű emberei: így...

A föld leghosszabb életű emberei: így aktivizálják magukat

Nyul Debóra
Írta 2025.09.17.

Neked milyen tevékenységek jutnak először az eszedbe, ha arról van szó, hogy mit tartasz edzésnek? Sokunknak a nagy intenzitású edzések, a jóga vagy a futás jut eszünkbe. Ha azonban megismered a kék zónákban élő emberek szokásait – vagyis azokét, akik átlagosan a leghosszabb ideig, nagyjából 10-12 évvel tovább élnek, mint bárki más a világon, talán a te edzéshez kapcsolódó gondolataid is megváltoznak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A kék zónákban élő emberek egyik alapelve az, hogy a természetes mozgásformákat részesítik előnyben. A legtöbben nem hagyatkoznak edzőtermekre, nehéz súlyok emelésére vagy gyors futásra. Ehelyett úgy mozgatják át a testüket, mint ahogyan azt az őseink is tették. A kertben, otthon és a hétköznapi sétáikon, a lehető legkevesebb technológiai fejlesztéssel aktivizálják magukat. Mivel egyszerűbb tevékenységekről van szó, a testünkre és az elménkre is csodásan hathatnak.

Rendszeresen kertészkednek

A kék zónák egyik legkedveltebb mozgásformája a kertészkedés. Elvégre nyújtással, guggolással, emeléssel és izzadással jár, vagyis valóban átmozgatja a testünket. Még akkor is, ha szinte semmi nem tudsz a növényekről és a kertészkedésről, érdemes belevágnod.

Bár sokaknak nem a legszórakoztatóbb tevékenységek közé tartozik gyomlálni, ha úgy tekintesz rá, mint edzésre, máris sokkal motiválóbb lehet. Végeredményben pedig a kerted is szebb lesz tőle.

Ha eddig még nem szántad rá magad arra, hogy legalább néhány növényed legyen, akkor ültess paradicsomot, paprikát, vagy bármilyen finomságot, amit egyébként vásárolnál a boltban. Attól se riadj vissza, hogy fákat vagy bokrokat ültess. A folyamatos gondozásuk és karbantartásuk komoly munka, de minden kétséget kizáróan tökéletesen alkalmas arra, hogy mozogj, ahogyan azt a kék zónákban élő emberek is teszik.

Greta Hoffmann/pexels.com

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Érdekelhetnek még ezek a cikkek

A föld leghosszabb életű emberei: így aktivizálják magukat

A föld leghosszabb életű emberei: így aktivizálják magukat
A következő csillagjegyek a legjobb emberismerők – a jóságot és az álságos tulajdonságokat is egyből kiszúrják 

A következő csillagjegyek a legjobb emberismerők – a jóságot és az álságos tulajdonságokat is egyből kiszúrják 
Számold ki a személyes számod és tudd meg, melyek az erősségeid és gyengeségeid

Számold ki a személyes számod és tudd meg, melyek az erősségeid és gyengeségeid
Pedofil-sziget, LSD agykontroll: összeesküvés elméletek, amik igaznak bizonyultak

Pedofil-sziget, LSD agykontroll: összeesküvés elméletek, amik igaznak bizonyultak
Ikonikus divatpillanatok karácsonyi filmekből, amiket sosem feledünk

Ikonikus divatpillanatok karácsonyi filmekből, amiket sosem feledünk
Az 5 legfinomabb világhírű ünnepi desszert

Az 5 legfinomabb világhírű ünnepi desszert
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK