Bevált módszerek, amikkel „lelassíthatod” az időt – így intenzívebb az életed
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Bevált módszerek, amikkel „lelassíthatod...

Bevált módszerek, amikkel „lelassíthatod” az időt – így intenzívebb az életed

Farkas Izabella
Írta 2025.08.29.

Gyakran érezzük úgy, hogy a napok elszállnak velünk, mintha egy megállíthatatlan futószalagon lennénk. De vajon mit tehetünk, hogy lassabbnak, talán élvezetesebbnek érezzük az időt? Sokak számára a rohanó életmód következményeként alakul ki az időérzék elvesztése, amely pszichológiai és spirituális szempontból is érdekes kérdéseket vet fel.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az új élmények „lassítják” az időt

Pszichológusok szerint az időérzék torzulása gyakran a megszokottság következménye. Amikor az életünk monoton és kevés új ingert tartalmaz, az agyunk egyfajta „autopilot” üzemmódra kapcsol, ezáltal hamarabb telik el az idő. Az új élmények és az új szokások kialakítása azonban segíthet abban, hogy kihasználhatjuk ezt az „újdonság-hatást” az időérzet lassítására.

A kutatások kimutatták, hogy amikor először élünk át valamit, sokkal több részletet jegyzünk meg. Ezzel ellentétben az ismétlődő eseményeknél csökken a figyelmünk intenzitása, mert az agyunk már ismeri, tudja mire számíthat. Ezt a jelenséget kihasználva, az új és váratlan tevékenységek beiktatása az életünkbe segíthet kitágítani az időt, mert több körülöttünk lévő dolgot veszünk észre és jegyzünk meg.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Felhívta a menyasszonyomat és azt hazudta neki, hogy vertem.” Történetek exek bosszújáról

„Felhívta a menyasszonyomat és azt hazudta neki, hogy vertem.” Történetek exek bosszújáról
Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is
„Ha megbetegedtem, leszidott az anyám” – Igaz történetek mérgező családokról

„Ha megbetegedtem, leszidott az anyám” – Igaz történetek mérgező családokról
Ezért viszkethet a lábad futás közben, és amire ügyelj

Ezért viszkethet a lábad futás közben, és amire ügyelj
Van 5 pofonegyszerű módszer, amivel a koncentrációt jelentősen növelni lehet

Van 5 pofonegyszerű módszer, amivel a koncentrációt jelentősen növelni lehet
5 dolog, amit soha ne tegyél a mosógépbe

5 dolog, amit soha ne tegyél a mosógépbe
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK