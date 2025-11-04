Időjárás 2025. november 4.: Napos délelőtt, szeles, záporos délután vár ránk

ma ilyen időre számíthatsz magyarországon – november 4., kedd

Hűvös, késő őszi napod van, sok felhővel, szelesebb percekkel és elszórt gyenge csapadékkal. Öltözz rétegesen, és legyen nálad egy vékony esőkabát. Országos csúcshőmérséklet: 9–13 °C. Eső esélye: 30–50%. Szél: északnyugati, 15–30 km/h, időnként 40–50 km/h-s lökésekkel főleg a Dunántúlon.

Reggel (6–9): Borongós, többfelé párás, ködös a kezdet. A hőmérséklet 3–7 °C, a felhőzet 70–90%. Gyenge szitálás, futó zápor helyenként előfordul, csapadék esélye 20–35%. A szél többnyire ÉNy-i 10–20 km/h, a Kisalföldön élénkebb, a Tiszántúlon mérsékeltebb.

Délelőtt (9–12): Nyugaton szakadozik a felhőzet, keleten és északkeleten marad zártabb. Hőmérséklet 6–10 °C. Felhőzet 60–80%. Nyugaton kicsi az eső esélye (15–25%), keleten gyenge záporok kialakulnak (30–45%). Szél ÉNy 15–25 km/h, a magasabban fekvő tájakon erős lökések.

Dél (12–15): A nap időnként kibukkan nyugaton és délnyugaton, máshol felhős az ég. Maximumok 9–13 °C. Felhőzet 50–70%. Zápor főként az Alföld és az Északi-középhegység térségében fordul elő, csapadék esélye 25–40%. Szél ÉNy 20–30 km/h, a Dunántúli-dombság peremén lökések 40–50 km/h.

