Ez az ideális hőmérséklet a lakásban. A meleg ártalmasabb, mint a hideg?

Nem vagyunk egyformák, így arra vonatkozóan sincs aranyszabály, hogy mi az ideális hőmérséklet az otthonunkban – léteznek azonban ajánlások és támpontok, amiket alkalmazva nem csupán a felnőttek, hanem a gyermekek is komfortosan érezhetik magukat a lakásban.
1/5 Az ideális átlag
Ha az arany középutat keresed, akkor nappal átlagosan 21°C-ra kell állítanod a hőmérsékletet, szakértők szerint ez a legideálisabb.
Fontos azonban kiemelni, hogy az egyedi körülmények is jelentős mértékben alakíthatják ezt a hőmérsékletet.
Kisgyermekes családok esetében például érdemes néhány fokkal magasabbra állítani (kb. 24°C-ra), különösen a fürdetések alkalmával.
2/5 Ezt válaszd éjszakára
Biztosan te is hallottad már, hogy ha szeretnél jól aludni, akkor éjszaka ne legyen túl meleg a lakásban.
Na de mi a túl meleg?
Persze itt is számítanak az egyéni igények, de az általános ajánlás 18-19°C-ban jelöli meg a tökéletes éjszakai hőmérsékletet, ami sokak számára bizonyára nagyon alacsonynak tűnik.
A szakértők azonban mégis azt javasolják, hogy inkább vegyél fel pizsamát vagy válassz vastagabb takarót, ágyneműt, minthogy ennél feljebb tekerd a fűtést.
A gyermekek miatt sokan félnek a hűvösebb levegőtől, de tudni kell, hogy a meleg, fülledt otthonokban nehezebben fejlődik a kicsik hőháztartása, ráadásul könnyebben meg is fázhatnak, ha a kinti hőmérséklethez képest túl nagy a különbség.
Számodra sem túl előnyös, ha nagyon meleg van odabenn, ugyanis kevesebb energiád lesz és könnyebben elfáradsz. Sokszor egy kiadós szellőztetés is segíthet, ha a fenti tüneteket tapasztalod magadon!
Persze nem szabad átesni a ló túloldalára sem, hiszen ha az átlagnál folyamatosan hűvösebb van a lakásodban, akkor pillanatok alatt megfázhat a család összes tagja. És ez az éjszakára beállított hőmérsékletre is vonatkozik, nem csak a nappalira!