Ez az ideális hőmérséklet a lakásban. A meleg ártalmasabb, mint a hideg?

A gyermekek miatt sokan félnek a hűvösebb levegőtől, de tudni kell, hogy a meleg, fülledt otthonokban nehezebben fejlődik a kicsik hőháztartása, ráadásul könnyebben meg is fázhatnak, ha a kinti hőmérséklethez képest túl nagy a különbség.



Számodra sem túl előnyös, ha nagyon meleg van odabenn, ugyanis kevesebb energiád lesz és könnyebben elfáradsz. Sokszor egy kiadós szellőztetés is segíthet, ha a fenti tüneteket tapasztalod magadon!



Persze nem szabad átesni a ló túloldalára sem, hiszen ha az átlagnál folyamatosan hűvösebb van a lakásodban, akkor pillanatok alatt megfázhat a család összes tagja. És ez az éjszakára beállított hőmérsékletre is vonatkozik, nem csak a nappalira!



