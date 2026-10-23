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Ick-faktor: egy apróság, ami miatt egyetlen másodperc alatt kiábrándulhatsz valakiből
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Ick-faktor: egy apróság, ami miatt egyetlen másodperc alatt kiábrándulhatsz valakiből

O. Zselyke
Írta 2026.10.23.
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Az ick lényege, hogy egy apró, gyakran teljesen ártalmatlan mozzanat hirtelen visszatetszést kelt a másik iránt, méghozzá olyan hevesen, hogy a vonzalom egy pillanat alatt semlegessé vagy akár kellemetlenné válik.

Az illető mindent jól csinál: figyelmes, vicces, jól néz ki. Aztán egyszer csak lehajol a cipőfűzőjéért, és valami furcsán mozdul a gyomrodban. Nem rosszul, hanem kellemetlenül. Onnantól kezdve bármit mond, már nem ugyanaz. Ezt a jelenséget nevezik ma már a pszichológiai szaknyelv is átvéve ick-faktornak, és bár a tapasztalat régebbi, mint a mai népszerűsége, a kifejezés az utóbbi években vált igazán ismertté.

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Honnan ered a kifejezés

Az „ick” szót eredetileg undort kifejező angol indulatszóként használták. A kifejezés „ick factor” formában már 1995-ben felbukkant a Jóbarátok egyik epizódjában is, ott azonban egy korkülönbségből fakadó kínos helyzetre utalt, nem a mai, randizási értelemben vett hirtelen kiábrándulásra. A randizás kapcsán ismert jelentésben, vagyis a megmagyarázhatatlan, hirtelen vonzalomvesztés leírására először az Ally McBeal című sorozat egyik 1998-as epizódjában használták a kifejezést. Igazán szélesebb körben a brit Love Island című valóságshow egyik 2017-es évadának köszönhetően vált ismertté, ahol az egyik szereplő használata nyomán terjedt el a köznyelvben. Innen indulva kapta fel a 2020-as években a TikTok, ahol fiatal nők osztották meg videókban, milyen apró szokások ölték ki bennük pillanatok alatt az érdeklődést egy-egy társuk iránt. A jelenséget hamar felkapták a párkapcsolati szakértők is, mivel ráismertek benne egy már korábban is létező, de névtelen tapasztalatra.

Ami újdonság, az a nyilvánosság: korábban ezekről az apró kiábrándulásokról inkább csak barátnők közötti pletykaként esett szó, most viszont tudatosan vizsgált, megnevezett élményként beszélünk róluk.

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