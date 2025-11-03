Ennyi ideig állhat el a hűtőszekrényed tartalma, ha áramszünet van
Ennyi ideig állhat el a hűtőszekrényed tartalma, ha áramszünet van

Mindannyian átéltük már azt a rettegett pillanatot, amikor elmegy az áram. A sötétségnél még kellemetlenebb lehet, ha a hűtőszekrényünk tele van pakolva romlandó élelmiszerekkel. Az egyre növekvő élelmiszerárak mellett pedig még fájóbb lehet, ha egy áramszünet miatt ki kell dobnunk bizonyos termékeket. A legfontosabb természetesen az, hogy ne kockáztass, és csak olyan élelmiszert egyél meg egy áramszünet után is, ami biztosan nem romlott meg. Ennek érdekében viszont tudnod kell, mennyi ideig állhat el a hűtőszekrényed tartalma, és mit tehetsz, hogy minél több élelmiszert megments.

Hogyan készítsd fel a hűtőszekrényedet egy áramszünetre?

Annak érdekében, hogy a hűtőszekrényed tovább maradjon hidegen áram nélkül, már érdemes előre gondolkoznod, és némi jeget elraktároznod a fagyasztó részében. Ha pedig marad hely a jég mellett, az áramszünet alatt a legkönnyebben megromló élelmiszereket egyből át is helyezheted a jég mellé. De az sem mindegy, mit hova pakolsz a hűtőszekrényben. Ha lehet, se tejet, se tojást ne tárolj a hűtőszekrény ajtajában, hiszen ott nagyobb eséllyel ingadozhat a hőmérséklet, mint az egyik sima polcon. 

Ha pedig bekövetkezik az áramszünet, a lehető legkevesebbszer nyisd ki a hűtőszekrényt (akkor persze nyugodtan, ha egyes termékeket a jég mellé szeretnél tenni, de próbálj minél gyorsabb lenni) a hő megtartása miatt.

Ebben az is a segítségedre lehet, ha folyamatosan tartasz otthon néhány nem romlandó terméket, például tonhalkonzervet, szárított babot, mogyoróvajat, tésztát, dióféléket és ásványvizet. Így nem kell kinyitnod a hűtőszekrényt, ha megéhezel az áramszünet alatt. 

