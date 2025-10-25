Ennyi időt töltenek el mozgással a leghosszabb életű emberek

A világ egyes részein élő emberek titkait próbálják megfejteni a kutatók, különösen a hosszú élettartamhoz kapcsolódó szokásaikat tanulmányozzák. Azonban egy dolog közös bennük: a rendszeres fizikai aktivitás. De vajon mennyi időt töltenek mozgással, és milyen hatással van ez az életminőségükre és hosszúságukra?

Miért ilyen fontos a mozgás?

Az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés az, hogy azok az emberek, akik hosszú életet élnek meg, naponta legalább két órát töltenek aktív mozgással. Ez nem feltétlenül intenzív edzés, hanem lehet sétálás, kertészkedés, tánc vagy bármilyen más tevékenység, ami megmozgatja a testet.

Az aktív életviteli szokások, mint például a fizikai aktivitás, nemcsak a test, hanem a lélek számára is jótékonyak. A rendszeres mozgás csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és egyéb krónikus betegségek kockázatát. Emellett a mentális egészségre is pozitív hatással van, mivel a mozgás termeli a „boldogsághormonokat”, az endorfinokat.

