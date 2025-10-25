Ennyi időt töltenek el mozgással a leghosszabb életű emberek

Miért ilyen fontos a mozgás?
Az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés az, hogy azok az emberek, akik hosszú életet élnek meg, naponta legalább két órát töltenek aktív mozgással. Ez nem feltétlenül intenzív edzés, hanem lehet sétálás, kertészkedés, tánc vagy bármilyen más tevékenység, ami megmozgatja a testet.
Az aktív életviteli szokások, mint például a fizikai aktivitás, nemcsak a test, hanem a lélek számára is jótékonyak. A rendszeres mozgás csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és egyéb krónikus betegségek kockázatát. Emellett a mentális egészségre is pozitív hatással van, mivel a mozgás termeli a „boldogsághormonokat”, az endorfinokat.
