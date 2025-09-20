„Amikor sírok, a férjemnek erekciója lesz” 10 hátborzongató vallomás házastársaktól

Mennyire ismerjük az embert, akivel együtt élünk? Az alábbi tíz esetben bizarr dolog derült ki az illető házastársáról.
1/10 Nyelvek
A feleségem álmában egy – számomra – teljesen idegen nyelven beszél. Nem összevisszaságokat motyog, hanem rendes, kerek mondatokat mond. Meggyőződésem, hogy nem evilági nyelv. Már a szüleit is kérdeztem erről és tudnak róla, azt mondták, azóta csinálja ezt, amióta megtanult beszélni. Még kérdésekre is válaszol álmában, ugyanezen a furcsa nyelven.
2/10 Hajlabda
Hosszú, sötét hajam van, utálom, amikor összegyűlik a lefolyóban, ezért igyekszem gyakran üríteni onnan, de a férjem imádja. Képes kiszedni a szemetesből a hajcsomót, azt morzsolgatja és szagolgatja az ujjai között.
A férjem alvajáró. Nem történik meg vele túl gyakran, de előfordult már, hogy alvás közben szennyest válogatott, elmosogatott vagy valami vicces balgaságot mondott. Egyszer azonban még éppen olvastam mellette az ágyban, amikor hirtelen felült, rám nézett, majd fél perc hallgatás után ezt mondta: „Égni fogsz.” A hideg kirázott, másnap persze semmire nem emlékezett.