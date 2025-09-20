„Amikor sírok, a férjemnek erekciója lesz” 10 hátborzongató vallomás házastársaktól

A férjem alvajáró. Nem történik meg vele túl gyakran, de előfordult már, hogy alvás közben szennyest válogatott, elmosogatott vagy valami vicces balgaságot mondott. Egyszer azonban még éppen olvastam mellette az ágyban, amikor hirtelen felült, rám nézett, majd fél perc hallgatás után ezt mondta: „Égni fogsz.” A hideg kirázott, másnap persze semmire nem emlékezett.



