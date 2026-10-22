Hamarabb zsírosodik a hajad ősszel? Ezt tedd ellene

Reggel még frissen és dúsan áll a hajad, délutánra viszont már lelapul, és a hajtöveid is zsírosnak tűnnek? Ősszel a sapkaviselés, a fűtött helyiségek száraz levegője, az izzadás és a hajápolási szokások megváltozása is befolyásolhatja, mennyire marad friss a frizurád. Bár a gyorsabb zsírosodás nem mindenkinél évszakfüggő, néhány egyszerű változtatással sokat javíthatsz a helyzeten.
Miért tűnhet zsírosabbnak a hajad ősszel?
A haj zsírosodását elsősorban a fejbőr faggyútermelése, a hajmosási szokások és a hajápolási termékek használata befolyásolja. A faggyú természetes módon védi a fejbőrt és a hajszálakat, túlzott mennyiségben azonban a hajtövek összetapadhatnak, a frizura pedig elveszítheti a tartását.
Az is előfordulhat, hogy a hajmosási rutin megváltozása vagy a hajon maradó ápolótermékek miatt hamarabb lelapul a frizura. Önmagában az évszakváltás azonban nem feltétlenül fokozza a faggyútermelést.
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