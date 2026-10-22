Hamarabb zsírosodik a hajad ősszel? Ezt tedd ellene

Ősszel hamarabb zsírosodik a hajad, és délutánra már lelapul a frizurád? Mutatunk néhány egyszerű hajápolási trükköt, amelyekkel tovább megőrizheted a hajad frissességét.

Reggel még frissen és dúsan áll a hajad, délutánra viszont már lelapul, és a hajtöveid is zsírosnak tűnnek? Ősszel a sapkaviselés, a fűtött helyiségek száraz levegője, az izzadás és a hajápolási szokások megváltozása is befolyásolhatja, mennyire marad friss a frizurád. Bár a gyorsabb zsírosodás nem mindenkinél évszakfüggő, néhány egyszerű változtatással sokat javíthatsz a helyzeten.

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Miért tűnhet zsírosabbnak a hajad ősszel?

A haj zsírosodását elsősorban a fejbőr faggyútermelése, a hajmosási szokások és a hajápolási termékek használata befolyásolja. A faggyú természetes módon védi a fejbőrt és a hajszálakat, túlzott mennyiségben azonban a hajtövek összetapadhatnak, a frizura pedig elveszítheti a tartását.

Ősszel a sapka és a kapucni viselése, valamint a fejbőr izzadása is feltűnőbbé teheti a zsírosodást.

Az is előfordulhat, hogy a hajmosási rutin megváltozása vagy a hajon maradó ápolótermékek miatt hamarabb lelapul a frizura. Önmagában az évszakváltás azonban nem feltétlenül fokozza a faggyútermelést. Olvass még a témában A tökéletes párosítás: Így keverd stílusosan a drága és megfizethető ruhadarabokat A 9 legtartósabb ajakkontúr ceruza, ami egész nap rajtad marad Őszi alapdarabok izgalmas csavarral – ezeket szerezd be 20 000 Ft alatt A mellbimbó nem látszódhat – 4 szabály, amit nem ismertél a műkorcsolyázók ruhájával kapcsolatban

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