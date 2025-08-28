Hallottál már a RAIN meditációról? Sokat segít, hogy végre szeresd magadat

Neked ki a legjobb barátod? Jó lenne, ha te magad is azzá válnál, hiszen az önszeretet sokat segíthet abban, hogy megértsd a belső működésedet és kicsit magabiztosabb legyél. Ennek ellenére sokszor észre sem vesszük, mennyire keményen bánunk magunkkal.

Neked ki a legjobb barátod? Jó lenne, ha te magad is azzá válnál, hiszen az önszeretet sokat segíthet abban, hogy megértsd a belső működésedet és kicsit magabiztosabb legyél. Ennek ellenére sokszor észre sem vesszük, mennyire keményen bánunk magunkkal. Én is saját magam legnagyobb kritikusa vagyok, ez pedig könnyen megmérgezheti a hangulatomat és a boldog pillanataimat is. Ha neked is túlságosan ismerősen cseng a belső kritikusod véleménye, akkor érdemes kipróbálni a RAIN meditációt, ami segíthet abban, hogy szeresd magadat.

Amikor a saját gondolatainkat tényként kezeljük, könnyen olyan mélyen rögzült hiedelmekké válnak, amelyek befolyásolják, hogyan érezzük magunkat. Ez pedig egyenes út az önsajnálat és az önértékelési problémák felé.

De hogyan lehet ezen változtatni? Az első lépés, hogy felismerjük azt, hogy sokszor önkéntelenül bántjuk magunkat. A következő lépés már nehezebb, ugyanis meg kell tanulni az önszeretet gyakorlását. Ebben lehet hasznos eszköz a RAIN meditáció — egy négylépéses folyamat, ami segít kicsit tisztábban látni és elfogadni a saját érzéseinket és gondolatainkat.

Mi az a RAIN?

A rövidítés jelentése:

Recognize – Ismerd fel, mi zajlik benned!

– Ismerd fel, mi zajlik benned! Allow – Engedd meg magadnak, hogy érezd!

– Engedd meg magadnak, hogy érezd! Investigate – Vizsgáld meg, mit akarnak mondani az érzéseid!

– Vizsgáld meg, mit akarnak mondani az érzéseid! Non-identification – Ne azonosítsd magad velük!

Ez a technika a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét egyik formája. Segít abban, hogy ne elnyomd vagy elutasítsd a nehéz érzéseket, hanem figyelj rájuk, értsd őket, és ne engedd, hogy teljesen átvegyék az irányítást.



