3 gyerekkori mondat, ami lerombolta az önbizalmunkat

Gyakran nem is vesszük észre, hogy néhány, a gyerekkorunkban hallott mondat milyen mély nyomot hagy bennünk. Ezeket az ártalmatlannak tűnő mondatokat sokszor szülők, tanárok vagy társaink ejtik ki, miközben a legjobb szándékkal próbálnak nevelni, tanítani, vagy csak egyszerűen szeretetüket kifejezni. Azonban bizonyos szavak és mondatok olykor nem azt az eredményt hozzák, amit várnánk. Nézzük meg tehát, melyek azok a mondatok, amik sok esetben még felnőttkorunkban is befolyásolják önbizalmunkat, illetve hogy miként lehetne őket helyettesíteni, hogy támogatóbb és építőbb kimenetelüket biztosítsuk.

„Miért nem tudsz te soha kitűnő lenni?”

Gyermekként a társas összehasonlítás mindennapos. Egy iskolai környezetben vagy családi összejövetelen elkerülhetetlen, hogy ne legyenek mások, akik valamiben jobbnak bizonyulnak nálunk. Míg az ilyen megjegyzések az elvárások növelésére irányulnak, ezek valójában pusztító önkritikához és alacsony önértékeléshez vezethetnek.

Egy jobb alternatíva lehetne, ha a gyermek erőfeszítéseire és fejlődésére helyeznénk a hangsúlyt. Így például azt mondhatnánk: “Észrevettem, hogy mennyi munkát tettél ebbe a feladatba, büszke vagyok rád!” Ez megerősíti a gyermeket, arra ösztönözve, hogy folytassa a fejlődést és próbálkozást.

