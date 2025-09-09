3 gyerekkori mondat, ami lerombolta az önbizalmunkat
iStock

Címlap / Életmód / Család / 3 gyerekkori mondat, ami lerombolta az...

3 gyerekkori mondat, ami lerombolta az önbizalmunkat

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

Gyakran nem is vesszük észre, hogy néhány, a gyerekkorunkban hallott mondat milyen mély nyomot hagy bennünk. Ezeket az ártalmatlannak tűnő mondatokat sokszor szülők, tanárok vagy társaink ejtik ki, miközben a legjobb szándékkal próbálnak nevelni, tanítani, vagy csak egyszerűen szeretetüket kifejezni. Azonban bizonyos szavak és mondatok olykor nem azt az eredményt hozzák, amit várnánk. Nézzük meg tehát, melyek azok a mondatok, amik sok esetben még felnőttkorunkban is befolyásolják önbizalmunkat, illetve hogy miként lehetne őket helyettesíteni, hogy támogatóbb és építőbb kimenetelüket biztosítsuk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

„Miért nem tudsz te soha kitűnő lenni?”

Gyermekként a társas összehasonlítás mindennapos. Egy iskolai környezetben vagy családi összejövetelen elkerülhetetlen, hogy ne legyenek mások, akik valamiben jobbnak bizonyulnak nálunk. Míg az ilyen megjegyzések az elvárások növelésére irányulnak, ezek valójában pusztító önkritikához és alacsony önértékeléshez vezethetnek.

Egy jobb alternatíva lehetne, ha a gyermek erőfeszítéseire és fejlődésére helyeznénk a hangsúlyt. Így például azt mondhatnánk: “Észrevettem, hogy mennyi munkát tettél ebbe a feladatba, büszke vagyok rád!” Ez megerősíti a gyermeket, arra ösztönözve, hogy folytassa a fejlődést és próbálkozást.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján
Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?

Tombol a parlagfű ma a levegőben – Fel lehet rá készülni?
A meridián-tengely megmutatja, mi a csillagjegyed igazi célja

A meridián-tengely megmutatja, mi a csillagjegyed igazi célja
5+1 meglepő dolog, amire használhatod a jégkockatartót

5+1 meglepő dolog, amire használhatod a jégkockatartót
„Mikor ér haza a férje? Hívjon vissza és neki elmagyarázom.” – Nők, akiket levegőnek néztek

„Mikor ér haza a férje? Hívjon vissza és neki elmagyarázom.” – Nők, akiket levegőnek néztek
Íme a legromantikusabb férfi csillagjegyek, akik hercegnőként kezelik a párjukat

Íme a legromantikusabb férfi csillagjegyek, akik hercegnőként kezelik a párjukat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK