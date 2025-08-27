Görög joghurt vagy kefir – Melyik jobb a bélrendszernek?

A görög joghurt az elmúlt években igazi egészséges ételnek számít, magas fehérje és probiotikum tartalma miatt rengetegen beépítették a mindennapjaikba.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A görög joghurt az elmúlt években igazi egészséges ételnek számít, magas fehérje és probiotikum tartalma miatt rengetegen beépítették a mindennapjaikba. Elég csak a közösségi médiát átpörgetni, és máris szembejön velünk számtalan joghurtos tál variáció. Az utóbbi időben azonban egy másik, ősi fermentált tejtermék is újra reflektorfénybe került, a kefir. Ez az iható probiotikum különösen a TikTokon hódít, ahol sokan a bélrendszerre és a bőrre gyakorolt jótékony hatásairól számolnak be. Egyes felhasználók például arról mesélnek, hogy a napi kefirfogyasztás látványosan tisztábbá tette a bőrüket. De vajon tényleg egészségesebb a kefir, mint a jól bevált görög joghurt? Íme a válasz!

Mi is pontosan a görög joghurt?

A görög joghurtot a hagyományos joghurt többszöri (akár háromszori) szűrésével készítik, amelynek során eltávolítják a savót. Ennek köszönhetően a végeredmény sokkal krémesebb állagú és magasabb fehérjetartalmú. A szűrés folyamata a tejcukor mennyiségét is mérsékli, ezért egyes, enyhébb laktózérzékenységgel élők könnyebben fogyaszthatják, ugyanakkor másoknak továbbra is gondot okozhat. Akinek érzékeny az emésztése, annak a laktózmentes görög joghurt jelenti a biztos megoldást.

A cikk folytatódik, lapozz!