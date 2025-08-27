Nem minden gluténmentes étel egészséges, sőt! Élelmiszerek, amiket jobb elkerülni

A glutén intoleranciával vagy cöliákiával küzdők számára a gluténmentes étrend nem csupán választás kérdése, hanem egészségügyi szükséglet. Azonban az egészséges életmód keresése során sokan úgy döntenek, hogy önként követik ezt a diétát, abban a hitben, hogy ezáltal jobb fizikai állapotot érhetnek el.

Bár tényleg vannak, akik valóban jobban érzik magukat a gluténmentes táplálkozás mellett, fontos megérteni, hogy nem minden „gluténmentes” jelzéssel ellátott élelmiszer egészséges választás. Sőt, ez a diéta nem egyenlő az automatikus tápanyagban gazdag, kiegyensúlyozott étrenddel.

A feldolgozott élelmiszerek veszélyei

Sok gluténmentes termék, amit a boltok polcain találunk, erősen feldolgozott. Az ilyen élelmiszerek általában számos adalékanyagot, tartósítószert és mesterséges ízesítőt tartalmaznak, hogy pótolják az ízeket és a textúrát, amit a gluténmentesítés során elveszítenek.

Ezek a termékek gyakran több cukrot és zsírt tartalmazhatnak, hogy elérjék ugyanolyan kielégítő ízhatást, mint hagyományos társaik. Ezzel pedig mérgező csapdába eshetünk, hiszen az egészségesség reményében valójában egészségtelenebb választást hozunk.

