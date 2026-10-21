4 dolog a fürdőszobai polcon, ami a baktériumok melegágya

A fürdőszoba a lakás legnedvesebb, legmelegebb helyisége, pontosan az a környezet, amit a mikroorganizmusok szeretnek. Mégis van néhány tárgy, amit szinte automatikusan, hónapokon át változatlan formában használunk, pedig a felületükön láthatatlanul szaporodnak a baktériumok és a penészgombák. Nem kell drasztikus dolgokra gondolni, csak néhány megszokásra, amit érdemes újragondolni.
A fogmosópohár, amit ritkán mosunk el rendesen
A fogmosópohár az egyik leginkább alábecsült tárgy a polcon. Minden reggel és este belemártjuk a fogkefénket, néha fogkrémmaradék csorog bele, a pohár alján pedig vízkő és nedvesség gyűlik össze. Ez a kombináció ideális táptalaj a baktériumoknak, hiszen a pohár ritkán kerül igazi mosogatásra, legfeljebb kiöblítjük futó víz alatt. A probléma az, hogy a pohár alja és a fogkefetartó rész gyakran érintkezik a fogkefe fejével is, így a benne megtelepedő mikroorganizmusok közvetlenül a szánkba kerülhetnek. Heti rendszerességgel érdemes mosogatószeres vízben alaposan átmosni, nem csak leöblíteni.
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