október 21. Orsolya napja Ma: 21°C Holnap: 18°C ☁️
október 21. Orsolya napja Ma: 21°C Holnap: 18°C ☁️
4 dolog a fürdőszobai polcon, ami a baktériumok melegágya
Unsplash

Címlap / Életmód / Egészség / 4 dolog a fürdőszobai polcon, ami a...

4 dolog a fürdőszobai polcon, ami a baktériumok melegágya

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.21.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A fürdőszobában több olyan hétköznapi tárgy is lapul, amelyen könnyen elszaporodhatnak a baktériumok – mutatjuk, melyik 4 dologra érdemes különösen odafigyelned.

A fürdőszoba a lakás legnedvesebb, legmelegebb helyisége, pontosan az a környezet, amit a mikroorganizmusok szeretnek. Mégis van néhány tárgy, amit szinte automatikusan, hónapokon át változatlan formában használunk, pedig a felületükön láthatatlanul szaporodnak a baktériumok és a penészgombák. Nem kell drasztikus dolgokra gondolni, csak néhány megszokásra, amit érdemes újragondolni.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

A fogmosópohár, amit ritkán mosunk el rendesen

A fogmosópohár az egyik leginkább alábecsült tárgy a polcon. Minden reggel és este belemártjuk a fogkefénket, néha fogkrémmaradék csorog bele, a pohár alján pedig vízkő és nedvesség gyűlik össze. Ez a kombináció ideális táptalaj a baktériumoknak, hiszen a pohár ritkán kerül igazi mosogatásra, legfeljebb kiöblítjük futó víz alatt. A probléma az, hogy a pohár alja és a fogkefetartó rész gyakran érintkezik a fogkefe fejével is, így a benne megtelepedő mikroorganizmusok közvetlenül a szánkba kerülhetnek. Heti rendszerességgel érdemes mosogatószeres vízben alaposan átmosni, nem csak leöblíteni.

Fogkefe fogmosópohárban
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

Napi horoszkóp 2026. október 21. – Fogalmazd meg a vágyaid

Napi horoszkóp 2026. október 21. – Fogalmazd meg a vágyaid

Az őszi frizura váltás még sosem volt ennyire menő 50 felett – íme a legjobb fiatalító fazonok

Az őszi frizura váltás még sosem volt ennyire menő 50 felett – íme a legjobb fiatalító fazonok

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

Ez a 4 csillagjegy sosem mondja, inkább mutatja a szeretetét

Ez a 4 csillagjegy sosem mondja, inkább mutatja a szeretetét

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.