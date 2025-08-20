Furcsa volt, hogy a férjem családja mindig jelen van és támogat. Ma már hálás vagyok

Új családtagként általában nem könnyű beilleszkedni, megérkezni – de néha pont ott találjuk meg az otthont, ahol eleinte a legidegenebbnek éreztük magunkat.

Fullasztott a közelségük, de ma már nem is lehetnék hálásabb a jelenlétükért.

Egy másik világ volt, amibe belecsöppentem.

Amikor évekkel ezelőtt (lassan két évtizede, te jó ég) összejöttem a leendőbelimmel, nemcsak egy új kapcsolat kezdődött el az életemben, hanem egy teljesen új családdal is ismerkednem kellett. Már az elején éreztem, hogy ez a közeg más lesz. Az volt az első benyomásom, hogy „túl közel van”. A párom, aki akkor már harmincéves volt, szinte minden nap beszélt a szüleivel és hetente többször is találkoztak. Az én húszéves fejemmel ez akkor egyszerűen túl soknak tűnt. Fullasztónak. Azt éreztem, hogy itt valami nincs rendben.

Anyukám is megerősített: ez (főleg akkoriban, amikor már a húszas éveink elején is ciki volt otthon lakni) igazi vörös zászlónak számított. Valaki, aki 30 évesen ennyire közel áll a szüleihez, talán nem tud leválni róluk…

Belülről egészen másképp hatott ez az egész, mint kívülről.

A párom nem tűnt olyannak, mint akinek mindenben „anyu" mondja meg, mit csináljon. Éppen ellenkezőleg. Két munkahelyen dolgozott, felelősségteljes volt, önálló és céltudatos – szó szerint a nagybetűs férfi képe élt bennem róla. Viszont ez a kettősség (a családdal való, nagyon szoros kapcsolódás és a teljes önállóság) egyszerűen nem passzolt össze a fejemben.

Ahogy teltek a hónapok és én is egyre inkább a család része lettem, kezdtem meglátni azt, amit korábban észre sem vettem.

Ezek az emberek nem birtokolni akarták a fiukat. Nem irányítani akarták az életünket, hanem csak jelen voltak benne. Szeretettel, törődéssel, finom ebédekkel, közös sztorizgatásokkal, igazán mély beszélgetésekkel és igen, segítséggel, támogatással.

Amíg még külön életünk és én tanultam, sokszor ők főztek rá, mert gyakran napokig alig volt otthon a munkája miatt. De ugyanígy ő is ott volt nekik: ügyeket intézett, fuvarozott, vásárolt, segített, ha kellett. Nem egyoldalú függés volt ez, hanem élő kapcsolat, kölcsönösség, odafigyelés.

