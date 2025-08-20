Furcsa volt, hogy a férjem családja mindig jelen van és támogat. Ma már hálás vagyok

Fullasztott a közelségük, de ma már nem is lehetnék hálásabb a jelenlétükért.
Egy másik világ volt, amibe belecsöppentem.
Amikor évekkel ezelőtt (lassan két évtizede, te jó ég) összejöttem a leendőbelimmel, nemcsak egy új kapcsolat kezdődött el az életemben, hanem egy teljesen új családdal is ismerkednem kellett. Már az elején éreztem, hogy ez a közeg más lesz. Az volt az első benyomásom, hogy „túl közel van”. A párom, aki akkor már harmincéves volt, szinte minden nap beszélt a szüleivel és hetente többször is találkoztak. Az én húszéves fejemmel ez akkor egyszerűen túl soknak tűnt. Fullasztónak. Azt éreztem, hogy itt valami nincs rendben.
Anyukám is megerősített: ez (főleg akkoriban, amikor már a húszas éveink elején is ciki volt otthon lakni) igazi vörös zászlónak számított. Valaki, aki 30 évesen ennyire közel áll a szüleihez, talán nem tud leválni róluk…
Belülről egészen másképp hatott ez az egész, mint kívülről.
A párom nem tűnt olyannak, mint akinek mindenben „anyu” mondja meg, mit csináljon. Éppen ellenkezőleg. Két munkahelyen dolgozott, felelősségteljes volt, önálló és céltudatos – szó szerint a nagybetűs férfi képe élt bennem róla. Viszont ez a kettősség (a családdal való, nagyon szoros kapcsolódás és a teljes önállóság) egyszerűen nem passzolt össze a fejemben.
Ahogy teltek a hónapok és én is egyre inkább a család része lettem, kezdtem meglátni azt, amit korábban észre sem vettem.
Amíg még külön életünk és én tanultam, sokszor ők főztek rá, mert gyakran napokig alig volt otthon a munkája miatt. De ugyanígy ő is ott volt nekik: ügyeket intézett, fuvarozott, vásárolt, segített, ha kellett. Nem egyoldalú függés volt ez, hanem élő kapcsolat, kölcsönösség, odafigyelés.