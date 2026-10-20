Főszerepben a leggings: 5 őszi szett, amit tuti, hogy kipróbálok – lelőhelyekkel

Többször megfogadtam már, hogy leggings helyett más nadrágot választok, és csak edzéshez hordom – aztán persze mindig jött valami, ami miatt mégsem száműztem a szekrény mélyére. Ha te sem tudsz lemondani róla, mutatok 5 olyan kombinációt, amit ősszel még tuti, hogy kipróbálok.

Az elmúlt években is bebizonyosodott, hogy nem csak sportoláshoz jó, hanem akár irodába is simán viselhető. A megfelelő felsővel, kabáttal és cipővel kifejezetten csinos, városias szettet lehet belőle összeállítani, ráadásul idén ősszel különösen jól működik a letisztult, réteges összeállításokban. Ha te sem tudsz lemondani róla, mutatok 5 olyan kombinációt, amit ősszel még tuti, hogy kipróbálok.

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Talpig fekete tevebarna kabáttal

A fekete leggings és a fekete felső párosa az egyik legegyszerűbb kiindulópont, de egy tevebarna kabáttal rögtön sokkal elegánsabb lesz az összhatás. A fekete alap szépen kiemeli a kabát meleg árnyalatát, egy balerinacipő pedig még nőiesebbé teszi a szettet.

Ha nem szeretnéd túlgondolni az öltözködést, de azért nem akarsz úgy kinézni, mintha csak leszaladtál volna a boltba, ez az összeállítás tökéletes választás. Olvass még a témában Gua sha és face yoga: természetes arcformálás műtétek nélkül Az irodából a strandra: 5 zseniális módszer, ahogy mindkét helyen viselheted ugyanazt a bő inget Ezek azok a magassarkúk, amiktől a férfiak szerint felforr a vér A fogas hajcsipeszek tényleg károsítják a hajat? Ezt mondják a szakértők

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