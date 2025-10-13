Ezek a jelei, hogy a főnököd nem kifejezetten bír téged

Az egyik legelső jel, amely arra utalhat, hogy a főnököd nem kedvel téged, az a visszajelzések teljes vagy majdnem teljes hiánya. Normális esetben a vezetők igyekeznek rendszeres visszajelzést adni a munkatársak teljesítményéről, hiszen ezzel is segítik a fejlődésüket és motiválják őket a további kemény munkára.

Gyanúsan kevés visszajelzés

Ha úgy érzed, hogy a te esetben ez a támogatás hiányzik, és kizárólag akkor kapsz bármilyen visszajelzést, amikor negatívumot tapasztalnak veled kapcsolatban, az már okot adhat a gyanakvásra, hogy valami nincs rendben kettőtök között.

